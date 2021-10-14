Очищают землю от войны: как женщины разминируют восток Украины

Женщины-разминирователи вместе с саперами-мужчинами разминируют подконтрольную часть Донецкой и Луганской областей, где шли ожесточенные бои. У большинства девушек до этого времени были мирные специальности, но теперь они не представляют себя в другом деле.

Все они — сотрудники гуманитарной миссии The Halo, которая присутствует во многих горячих точках всего мира.

И в жару, и в холод разминирователи умело обследуют каждый сантиметр почвы. А как найдут боеприпасы или взрывчатку — знают, что с этим делать.

Умело справляется с металлоискателем и 27-летняя Лилия Гайматулина. Она четко определяет участок для разминирования и грамотно ищет в траве взрывные растяжки.

Еще полгода назад женщина работала на местном заводе шампанских вин лаборанткой. Но потом она решила изменить свою жизнь. Однако Лилия признается, что родственники от ее решения были не в восторге.

Присоединилась к команде разминирователей больше года назад и бывший предприниматель Азиза Серьогина. Она ловко ищет взрывчатку в местной лесополосе. Женщина признается, что здесь ради своего 14-летнего сына.

— У многих из нас есть дети. Мы хотим, чтобы наши дети безопасно ходили по нашей земле, — делится женщина.

Группа гуманитарного разминирования британской миссии, которая уже четыре года ищет в лесу неподалеку Светлодарска скрытые боеприпасы, наверное, наиболее гендерно уравновешена. В состав группы входят шесть мужчин-деминеров и пять женщин.

49-летний разминирователь Сергей, который уже два года расчищает родной Донбасс, подтверждает, что женщины справляются без проблем.

Среди разминировательниц The Halo — и руководительница групп Дарья Боговарова. Она руководит десятками специалистов на участке возле Бахмута.

На огромной территории, где шли ожесточенные бои, они нашли немало смертоносного железа.

— Общая площадь участка составляет 112 тыс. кв. м. Были найдены противопехотная мина БЗМ-72 и гранаты на растяжках, — объясняет Дарья.

Разминирователи уверяют, что они действительно влюблены в свою профессию.