Нафтогаз нарабатывает различные сценарии прохождения отопительного сезона 2021-2022 в Украине. В этом заверил глава правления компании Юрий Витренко.

— Мы моделируем различные сценарии: сколько газа в подземке, когда его можно поднять, а когда — ограниченная мощность для этого, какая у нас добыча, какие ограничения, сколько газа нужно взять из трубы, сколько — подать. Мы планируем, как пройти этот отопительный сезон, в частности, обеспечить потребности в газе для всех наших клиентов, — объяснил он.

Юрий Витренко добавил, что российский Газпром отказывается продавать газ европейским компаниям на границе Украина — РФ, фактически блокируя доступ к транзиту в Европу через нашу газотранспортную систему.

По его словам, европейские компании должны получить возможность покупать газ на российско-украинской границе, поскольку тогда они сами смогут бронировать мощности украинской ГТС, что снижает риски прекращения транзита.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что отопительный сезон 2021-2022 в Украине начнется со стабильными ценами на газ. Он заверил, что голубого топлива для общества и потребителей достаточно.

Со своей стороны министр энергетики ранее заявил, что на сегодня в украинских газовых хранилищах есть 18,8 млрд куб. м газа.

Фото: Нафтогаз