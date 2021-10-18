Нафтогаз напрацьовує різні сценарії проходження опалювального сезону 2021-2022 в Україні. У цьому запевнив глава правління компанії Юрій Вітренко.

– Ми моделюємо різні сценарії: скільки газу в підземці, коли його можна підняти, а коли – обмежена потужність для цього, який у нас видобуток, які обмеження, скільки газу потрібно взяти з труби, скільки — подати. Ми плануємо, як пройти цей опалювальний сезон, зокрема, забезпечити потреби у газі всіх наших клієнтів, – пояснив він.

Юрій Вітренко додав, що російський Газпром відмовляється продавати газ європейським компаніям на кордоні Україна – РФ, фактично блокуючи доступ до транзиту в Європу через нашу газотранспорту систему.

За його словами, європейські компанії повинні отримати можливість купувати блакитне паливо на російсько-українському кордоні, оскільки тоді вони самостійно зможуть бронювати потужності української ГТС, що знижує ризики припинення транзиту.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що опалювальний сезон 2021-2022 в Україні розпочнеться зі стабільними цінами на газ. Він запевнив, що блакитного палива для суспільства та споживачів достатньо.

Зі свого боку міністр енергетики раніше заявив, що станом на сьогодні в українських газових сховищах є 18,8 млрд куб. м газу.

Фото: Нафтогаз