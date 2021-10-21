В Украине с 21 октября заработало нововведение из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса.

С сегодняшнего дня в междугородные пассажирские поезда, поезда Интерсити и рейсовые автобусы междугороднего сообщения пускают только с наличием Covid-сертификата или отрицательного ПЦР-теста.

ПАО Укрзализныця обустроила уже десять пунктов экспресс-тестирования на Covid и пять пунктов бесплатной вакцинации. Об этом сообщил руководитель по пассажирским коммуникациям и клиентскому сервису Укрзализныци Александр Шевченко в комментарии Фактам ICTV.

— На киевском железнодорожном вокзале работает уже два пункта тестирования и один — вакцинации. Первый рейс мы отправили в Перемышль, второй в Константиновку. Ни одного пассажира не забыли на перроне. Все протестированы и с сертификатами. Одного парня мы отправили делать тестирование, у него не было сертификата, он быстро это сделал и уехал во Львов, — сказал он.

Шевченко добавил, что пункты успели развернуть фактически за два дня, обратившись в Минздрав.

Утром 21 октября на Киевском железнодорожном вокзале ситуация спокойная. Никаких эксцессов или конфликтных ситуаций пока не было. Ранее в Укрзализныце сообщали, что пассажиры начали массово сдавать билеты на поезда после этих нововведений.

Проводник одного из поездов Денис Фоменко во время посадки пассажиров прокомментировал, как происходит проверка.

— Посадка происходит, как и на международный поезд, — проверка билетов и паспортов происходит на перроне. Также проверяется наличие сертификата или справки об отрицательном результате теста на Covid. Если у пассажира отсутствуют оба документа, то он не допускается к посадке.

От добавил, что проводникам выдали образцы того, как выглядят тесты и сертификаты о том, что человек вакцинирован. Однако отсканировать сертификат в приложении Дія у них возможности нет.

Новые правила перевозок пассажиров между регионами, которые начали действовать с 21 октября, не затрагивают несовершеннолетних пассажиров.