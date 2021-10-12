Новые правила перевозок пассажиров между регионами, которые начнут действовать с 21 октября, не будут касаться несовершеннолетних пассажиров.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он объяснил это тем, что для них пока не предусмотрена возможность оформления Covid-сертификата и получения прививки против коронавируса.

— Дети до 18 лет смогут пользоваться общественным транспортом в поездках между регионами без предъявления отрицательных тестов на Covid-19 и сертификатов или международных свидетельств о прививках. Для детей старше 12 лет остается обязательное правило использовать защитные маски во время пребывания в общественных местах, в частности в транспорте, — рассказал министр.

Поэтому новые правила перевозок распространяются только на граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства. Речь идет о водителях, членах экипажа авиа- и железнодорожного транспорта.

11 октября стало известно, что в Украине утвердили новые правила пассажирских перевозок на время карантина. Они начнут действовать с 21 октября.

Новые правила установили для межрегиональных перевозок в областях, где действует желтый, оранжевый или красный уровень эпидопасности.

Они предусматривают, что у водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров должны быть сертификаты о вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты на Covid-19. Эти же правила касаются железнодорожного сообщения.