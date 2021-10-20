Усиление карантина в поездах: пассажиры начали массово возвращать билеты

В Укрзализныце фиксируют рост количества случаев возврата билетов. Это связывают с тем, что уже с четверга, 21 октября, в Украине начнут действовать новые правила пассажирских перевозок на время карантина.

Так, ездить в поездах межобластного сообщения смогут только вакцинированные пассажиры, а также те, кто имеет отрицательный ПЦР-тест или быстрый тест на антиген.

Граждане должны иметь сертификат о вакцинации: для желтой зоны будет достаточно прививки одной дозой, а в красной – нужен полный курс. Сертификат можно будет предоставить как в бумажной форме, так и в приложении Дія.

Если же сертификата нет, необходимо будет подтверждение прохождения теста на коронавирус. Отрицательный результат Covid-тестирования должен быть действительным 72 часа.

Такие требования будут действовать только для совершеннолетних лиц.

Документы перед посадкой будет проверять проводник. А для поездов Интерсити будут привлекать работников вокзалов и стюардов.

Если же дойдет до конфликтных ситуаций – работники смогут вызвать полицию, чтобы проверка документов не задерживала движение поездов.

В электричках такие правила пока не вводят. Сколько продлятся новые ограничения – пока неизвестно, поскольку все зависит от количества больных коронавирусом в регионах.

Стоит отметить, что тех пассажиров, которые еще не успели вакцинироваться, хотят тестировать на коронавирус прямо на железнодорожных вокзалах.

– Мы прямо здесь, на вокзалах, на крупнейших вокзалах страны разворачиваем центры экспресс-тестирования. Если вдруг человек еще не сделал прививку, он может здесь получить справку об экспресс-тестировании. Также сейчас ведем переговоры с Министерством здравоохранения для того, чтобы прямо здесь на вокзалах уже были центры вакцинации, — рассказал руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский.

Новые правила перевозок с 21 октября не будут применяться к городским и внутриобластным поездкам. Ответственность за наличие у членов экипажа и пассажиров одного из необходимых для перевозки документов несет перевозчик.

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