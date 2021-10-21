В Україні з 21 жовтня запрацювало нововведення через погіршення ситуації з пандемією коронавірусу.

Від сьогодні у міжміські пасажирські потяги, потяги Інтерсіті та рейсові автобуси міжміського сполучення пускають лише із наявністю Covid-сертифіката або негативного ПЛР-тесту.

ПАТ Укрзалізниця облаштувала вже десять пунктів експрес-тестування на Covid та п’ять пунктів безкоштовної вакцинації. Про це повідомив керівник із пасажирських комунікацій та клієнтського сервісу Укрзалізниці Олександр Шевченко у коментарі Фактам ICTV.

— На київському залізничному вокзалі працює вже два пункти тестування та один – вакцинації. Перший рейс до Перемишля ми відправили, другий до Костянтинівки. Жодного пасажира не забули на пероні. Всі протестовані та із сертифікатами. Одного хлопця ми відправили робити тестування, бо в нього не було сертифіката, він швидко це зробив та поїхав до Львова, – сказав він.

Шевченко додав, що пункти встигли розгорнути фактично за два дні, звернувшись до МОЗ.

Зранку, 21 жовтня, на Київському залізничному вокзалі ситуація спокійна. Жодних ексцесів чи конфліктних ситуацій поки що не було. Раніше в Укзалізниці повідомляли, що пасажири почали масово здавати квитки на потяги після цих нововведень.

Провідник одного з потягів Денис Фоменко під час посадки пасажирів прокоментував, як відбувається перевірка.

— Посадка відбувається, як і на міжнародний потяг, – перевірка квитків та паспортів відбувається на пероні. Також перевіряється наявність сертифіката або довідки про негативний результат тесту на Covid. Якщо у пасажира відсутні обидва документи, то він не допускається до посадки.

Від додав, що провідникам видали зразки того, як виглядають тести та сертифікати в Дії про те, що людина провакцинована. Однак відсканувати сертифікат у застосунку Дія у них можливості немає.

Нові правила перевезень пасажирів між регіонами, які почали діяти із 21 жовтня, не стосуються неповнолітніх пасажирів.