Как оформить пособие по безработице онлайн — инструкция

Шаг 1. Зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет на портале Дия
Для того, чтобы зарегистрироваться на сайте diia.gov.ua, вам нужно подтвердить свою личность с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП), электронной системы идентификации Bank ID или Mobile ID.
Если ЭЦП у вас нет, вы его можете оформить через Государственную налоговую службу, Министерство внутренних дел Украины и Приватбанк.
После входа на портал не забудьте проверить, верны ли ваши данные в профиле пользователя.
Шаг 2. Выберите услугу Пособие по безработице
Услугу Пособие по безработице можно найти, указав ее название в поле поиска на главной странице сайта Дия.
Далее вам нужно нажать Подать заявление. Там необходимо:
- заполнить анкету;
- выбрать удобный для вас центр занятости;
- добавить документы: паспорт, аттестаты, дипломы, документ о последнем виде занятости;
- ввести номер социального счета, если его нет — вы его должны создать в течение 10 рабочих дней после назначения выплат;
- подписать заявление и документы электронной подписью.
Шаг 3. Дождитесь подтверждения заявления
Шаг 4. Посетите центр занятости
После того, как вам предоставят статус безработного, вы должны сотрудничать с личным карьерным советником по поиску работы.
Для этого нужно будет посещать центр занятости не реже чем один раз в 30 календарных дней. Исключением в этом случае будет локдаун, и вы сможете поддерживать связь с советником дистанционно.
Решение об удаленном сотрудничество может быть принято также по другим уважительным причинам, что должно быть подтверждено директором областного и Киевского городского центра занятости.