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Факты / Украина / Общество
Дарина Реготун |
Как оформить пособие по безработице онлайн

Как оформить пособие по безработице онлайн

Безработица — распространенная проблема в мире. Поэтому власти всех государств пытаются максимально решить ее и оказать поддержку людям, которые потеряли работу.

В Украине предусмотрены выплаты безработным и помощь в трудоустройстве. Этим занимается Государственный центр занятости.

Факты ICTV расскажут вам, как оформить пособие по безработице онлайн.

Шаг 1. Зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет на портале Дия

Для того, чтобы зарегистрироваться на сайте diia.gov.ua, вам нужно подтвердить свою личность с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП), электронной системы идентификации Bank ID или Mobile ID.

Если ЭЦП у вас нет, вы его можете оформить через Государственную налоговую службу, Министерство внутренних дел Украины и Приватбанк.

После входа на портал не забудьте проверить, верны ли ваши данные в профиле пользователя.

Как оформить пособие по безработице онлайн — инструкция

Как оформить пособие по безработице онлайн — инструкция

Шаг 2. Выберите услугу Пособие по безработице

Услугу Пособие по безработице можно найти, указав ее название в поле поиска на главной странице сайта Дия.

Как оформить пособие по безработице онлайн — инструкция

Как оформить пособие по безработице онлайн — инструкция

Далее вам нужно нажать Подать заявление. Там необходимо:

  • заполнить анкету;
  • выбрать удобный для вас центр занятости;
  • добавить документы: паспорт, аттестаты, дипломы, документ о последнем виде занятости;
  • ввести номер социального счета, если его нет — вы его должны создать в течение 10 рабочих дней после назначения выплат;
  • подписать заявление и документы электронной подписью.

Как оформить пособие по безработице онлайн — инструкция

Шаг 3. Дождитесь подтверждения заявления

После того, как вы оформили заявление и прикрепили к нему документы, работники центра занятости должны его рассмотреть. Результат вы получите на свою электронную почту или через смс.

Также по телефону с вами может связаться карьерный советник по поиску работы.

Как оформить пособие по безработице онлайн — инструкция

Шаг 4. Посетите центр занятости

После того, как вам предоставят статус безработного, вы должны сотрудничать с личным карьерным советником по поиску работы.

Для этого нужно будет посещать центр занятости не реже чем один раз в 30 календарных дней. Исключением в этом случае будет локдаун, и вы сможете поддерживать связь с советником дистанционно.

Решение об удаленном сотрудничество может быть принято также по другим уважительным причинам, что должно быть подтверждено директором областного и Киевского городского центра занятости.

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