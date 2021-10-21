Как оформить пособие по безработице онлайн — инструкция

Для того, чтобы зарегистрироваться на сайте diia.gov.ua, вам нужно подтвердить свою личность с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП), электронной системы идентификации Bank ID или Mobile ID.

Если ЭЦП у вас нет, вы его можете оформить через Государственную налоговую службу, Министерство внутренних дел Украины и Приватбанк.

После входа на портал не забудьте проверить, верны ли ваши данные в профиле пользователя.