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Факти / Україна / Суспільство
Дарина Реготун |
Як оформити допомогу з безробіття онлайн

Як оформити допомогу з безробіття онлайн

Безробіття – поширена проблема у світі. А тому влада усіх держав намагається максимально вирішити її та надати підтримку людям, які втратили роботу.

В Україні передбачені виплати безробітним та допомога у працевлаштуванні. Цим займається Державний центр зайнятості.

Факти ICTV розкажуть вам, як оформити допомогу з безробіття онлайн.

Крок 1. Зареєструйтесь або увійдіть в особистий кабінет на порталі Дія

Для того, щоб зареєструватися на сайті diia.gov.ua, вам потрібно підтвердити свою особистість за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП), електронної системи ідентифікації Bank ID чи Mobile ID.

Якщо ЕЦП у вас немає, ви його можете оформити через Державну податкову службу, Міністерство внутрішніх справ України та Приватбанк.

Після входу на портал не забудьте перевірити, чи правильні ваші дані у профілі користувача.

Як оформити допомогу з безробіття онлайн – інструкція

Як оформити допомогу з безробіття онлайн – інструкція

Крок 2. Оберіть послугу Допомога з безробіття

Послугу Допомога з безробіття ви можете знайти, вказавши її назву у полі пошуку на початковій сторінці сайту Дія.

Як оформити допомогу з безробіття онлайн – інструкція

Як оформити допомогу з безробіття онлайн – інструкція

Далі вам потрібно натиснути Подати заяву. Там необхідно:

  • заповнити анкету;
  • обрати зручний для вас центр зайнятості;
  • додати документи: паспорт, атестати, дипломи, документ про останній вид зайнятості;
  • ввести номер соціального рахунку, якщо його немає – ви маєте його створити протягом 10 робочих днів після призначення виплат;
  • підписати заяву та документи електронним підписом.

Як оформити допомогу з безробіття онлайн – інструкція

Крок 3. Дочекайтеся підтвердження заяви

Після того, як ви оформили заяву та прикріпили до неї документи, працівники центру зайнятості мають її розглянути. Результат ви отримаєте на свою електронну пошту або через смс.

Також телефоном із вами може зв’язатися кар’єрний радник із пошуку роботи.

Як оформити допомогу з безробіття онлайн – інструкція

Крок 4. Відвідайте центр зайнятості

Після того, як вам нададуть статус безробітного, ви маєте співпрацювати із особистим кар’єрним радником із пошуку роботи.

Для цього потрібно буде відвідувати центр зайнятості не рідше ніж один раз на 30 календарних днів. Винятком у цьому випадку буде локдаун, і ви зможете підтримувати зв’язок із радником дистанційно.

Рішення про віддалену співпрацю може бути ухвалено також з інших поважних причин, що повинно бути підтверджено директором обласного та Київського міського центру зайнятості.

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