Як оформити допомогу з безробіття онлайн – інструкція

Крок 1. Зареєструйтесь або увійдіть в особистий кабінет на порталі Дія
Для того, щоб зареєструватися на сайті diia.gov.ua, вам потрібно підтвердити свою особистість за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП), електронної системи ідентифікації Bank ID чи Mobile ID.
Якщо ЕЦП у вас немає, ви його можете оформити через Державну податкову службу, Міністерство внутрішніх справ України та Приватбанк.
Після входу на портал не забудьте перевірити, чи правильні ваші дані у профілі користувача.
Крок 2. Оберіть послугу Допомога з безробіття
Послугу Допомога з безробіття ви можете знайти, вказавши її назву у полі пошуку на початковій сторінці сайту Дія.
Далі вам потрібно натиснути Подати заяву. Там необхідно:
- заповнити анкету;
- обрати зручний для вас центр зайнятості;
- додати документи: паспорт, атестати, дипломи, документ про останній вид зайнятості;
- ввести номер соціального рахунку, якщо його немає – ви маєте його створити протягом 10 робочих днів після призначення виплат;
- підписати заяву та документи електронним підписом.
Крок 3. Дочекайтеся підтвердження заяви
Крок 4. Відвідайте центр зайнятості
Після того, як вам нададуть статус безробітного, ви маєте співпрацювати із особистим кар’єрним радником із пошуку роботи.
Для цього потрібно буде відвідувати центр зайнятості не рідше ніж один раз на 30 календарних днів. Винятком у цьому випадку буде локдаун, і ви зможете підтримувати зв’язок із радником дистанційно.
Рішення про віддалену співпрацю може бути ухвалено також з інших поважних причин, що повинно бути підтверджено директором обласного та Київського міського центру зайнятості.