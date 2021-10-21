Як оформити допомогу з безробіття онлайн – інструкція

Для того, щоб зареєструватися на сайті diia.gov.ua, вам потрібно підтвердити свою особистість за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП), електронної системи ідентифікації Bank ID чи Mobile ID.

Якщо ЕЦП у вас немає, ви його можете оформити через Державну податкову службу, Міністерство внутрішніх справ України та Приватбанк.

Після входу на портал не забудьте перевірити, чи правильні ваші дані у профілі користувача.