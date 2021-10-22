Больше тысячи в сутки: Данилов прогнозирует высокую смертность от коронавируса

Секретарь СНБО Алексей Данилов прогнозирует, что количество людей, которые будут умирать от последствий коронавируса в Украине может превысить тысячу человек. И проблема именно в вакцинации.

— Если страна не выйдет на 350-400 тыс. вакцинированных в сутки, у нас будет большая проблема, — отметил он на брифинге по результатам заседания СНБО.

По его словам, на заседании СНБО было принято решение о том, что министр здравоохранения Виктор Ляшко должен обеспечить выполнение программы по вакцинации, которая была принята ранее.

И эта задача должна быть выполнена в максимально сжатые сроки, поскольку до конца года остается 70 дней.