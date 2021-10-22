Секретар РНБО Олексій Данілов прогнозує, що кількість людей, які будуть помирати від наслідків коронавірусу в Україні, може перевищити тисячу осіб. І проблема саме у вакцинації.

– Якщо країна не вийде на 350-400 тис. вакцинованих за добу, у нас буде велика проблема, – наголосив він на брифінгу за результатами засідання РНБО.

За його словами, на засіданні РНБО було ухвалено рішення про те, що міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко має забезпечити виконання програми з вакцинації, яка була ухвалена раніше.

І це завдання має бути виконано у максимально стислі терміни, адже до кінця року залишається 70 днів.

У липні Кабмін вніс зміни до Національного плану вакцинації від Covid-19. Згідно з додатком до розпорядження, мінімальна кількість щеплень у жовтні, листопаді та грудня має сягати 8,5 млн.

Станом на 22 жовтня в Україні зафіксовано 23 785 нових випадків коронавірусу, за добу від наслідів хвороби померли 614 українців.

Водночас на сьогодні зафіксовано новий рекорд щеплень – за добу від коронавірусу вакциновано майже 270 тис. осіб.