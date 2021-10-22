С 23 октября школы Киева идут на каникулы на две недели. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире одного из украинских телеканалов.

— С завтрашнего дня мы отправляем школы на каникулы, учитывая сложную ситуацию с коронавирусом. Они точно будут на каникулах первую неделю. По второй неделе мы определимся позже: будут ли продлены каникулы или будет дистанционное обучение. Но точно две недели школы будут закрыты, в частности и 1-4 классы, — объяснил он.

По состоянию на 22 октября 2021 года в Киеве зафиксировали 1 323 новых случая коронавируса. Всего в столице — 249 021 подтвержденный случай болезни.

В течение суток в городе умерли от осложнений, вызванных Covid-19, 44 человека. В целом ушли из жизни из-за коронавируса 5 824 пациента.

Осенние каникулы 2021 в школах должны были начаться с 25 октября. Но из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом Министерство образования и науки рекомендовало всем учебным заведениям в Украине объявить каникулы 2021 с понедельника 18 октября.

Поэтому уже почти неделю на осенние каникулы закрыты школы Харькова, Одессы, Львова, Ивано-Франковска и еще ряда украинских городов.

Источник: Украина 24