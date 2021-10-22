З 23 жовтня школи Києва йдуть на канікули на два тижні. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі одного з українських телеканалів.

– Відзавтра ми відправляємо школи на канікули, враховуючи складну ситуацію з коронавірусом. Вони точно будуть на канікулах перший тиждень. Щодо другого тижня ми визначимося пізніше: чи це будуть продовжені канікули, чи дистанційне навчання. Але точно два тижні школи будуть зачинені, зокрема і 1-4 класи, – пояснив він.

Станом на 22 жовтня 2021 року у Києві зафіксували 1 323 нових випадки коронавірусу. Загалом у столиці – 249 021 підтверджений випадок хвороби.

Протягом доби у місті померли від ускладнень, які викликав Covid-19, 44 людини. Загалом пішли з життя через коронавірус 5 824 пацієнти.

Осінні канікули 2021 у школах мали би розпочатися з 25 жовтня. Але через стрімке зростання захворюваності на коронавірус Міністерство освіти і науки рекомендувало всім навчальним закладам в Україні оголосити канікули 2021 з понеділка 18 жовтня.

Тому вже майже тиждень на осінні канікули зачинені школи Харкова, Одеси, Львова, Івано-Франківська та ще низки українських міст.

Джерело: Україна 24