Чтобы контролировать, как граждане соблюдают правила карантина в Украине, у них будут проверять документы.

Согласно постановлению Кабмина №1096, это могут делать в общественных местах, в том числе на улицах, в парках, заведениях общественного питания, развлекательных заведениях, общественном транспорте.

Среди документов, которые будут избирательно проверять, следующие:

документ, удостоверяющий личность, подтверждающий гражданство или ее специальный статус;

справка о статусе беженца;

документы, подтверждающие вакцинацию от Covid-19;

справка об отрицательном результате тестирования на Covid-19 или переносе болезни.

Проверкой будут заниматься работники Нацполиции, Нацвардии, должностные лица, уполномоченные органами местного самоуправления.

Во время заседания Кабинета Министров 20 октября в постановление №1236 также внесли некоторые изменения. Они предусматривают, что во время поездок автомобильным транспортом между регионами ответственность за наличие документа о прививках или отрицательного теста на Covid-19 возлагается на пассажиров.

Правила касаются регулярных и нерегулярных перевозок в межобластном и международном сообщениях. Перевозчик обязан проинформировать пассажиров о том, что у них должен быть один из необходимых документов.

При перевозках в железнодорожном и авиатранспорте ответственность за наличие соответствующих документов у пассажиров несет перевозчик.