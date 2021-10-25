Чтобы контролировать, как граждане соблюдают правила карантина в Украине, у них будут проверять документы.
Согласно постановлению Кабмина №1096, это могут делать в общественных местах, в том числе на улицах, в парках, заведениях общественного питания, развлекательных заведениях, общественном транспорте.
Среди документов, которые будут избирательно проверять, следующие:
- документ, удостоверяющий личность, подтверждающий гражданство или ее специальный статус;
- справка о статусе беженца;
- документы, подтверждающие вакцинацию от Covid-19;
- справка об отрицательном результате тестирования на Covid-19 или переносе болезни.
Проверкой будут заниматься работники Нацполиции, Нацвардии, должностные лица, уполномоченные органами местного самоуправления.
Во время заседания Кабинета Министров 20 октября в постановление №1236 также внесли некоторые изменения. Они предусматривают, что во время поездок автомобильным транспортом между регионами ответственность за наличие документа о прививках или отрицательного теста на Covid-19 возлагается на пассажиров.
Правила касаются регулярных и нерегулярных перевозок в межобластном и международном сообщениях. Перевозчик обязан проинформировать пассажиров о том, что у них должен быть один из необходимых документов.
При перевозках в железнодорожном и авиатранспорте ответственность за наличие соответствующих документов у пассажиров несет перевозчик.