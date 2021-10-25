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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Карантинні перевірки: які документи можуть вимагати в українців

карантин перевірка документів

Щоб контролювати, як громадяни дотримуються правил карантину в Україні, у них перевірятимуть документи.

Згідно з постановою Кабміну №1096, це можуть робити у громадських місцях, зокрема на вулицях, в парках, закладах громадського харчування, розважальних закладах, громадському транспорті.

Серед документів, які вибірково перевірятимуть, такі:

  • документ, що посвідчує особу, підтверджує громадянство чи її спеціальний статус;
  • довідка про статус біженця;
  • документи, що підтверджують вакцинацію від Covid-19;
  • довідка про негативний результат тестування на Covid-19 або перенесення хвороби.

Перевіркою займатимуться працівники Нацполіції, Нацвардії, посадові особи, уповноважені органами місцевого самоврядування.

Під час засідання Кабінету Міністрів 20 жовтня до постанови №1236 також внесли деякі зміни. Вони передбачають, що під час поїздок автомобільним транспортом між регіонами відповідальність за наявність документа про щеплення або негативного тесту на Covid-19 покладається на пасажирів.

Правила стосуються регулярних та нерегулярних перевезень у міжобласному та міжнародному сполученнях. Перевізник зобов’язаний поінформувати пасажирів про те, що у них має бути один із необхідних документів.

Під час перевезень у залізничному та авіатранспорті відповідальність за наявність відповідних документів у пасажирів несе перевізник.

Джерело: Урядовий портал

Фото: УНІАН

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