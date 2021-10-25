Щоб контролювати, як громадяни дотримуються правил карантину в Україні, у них перевірятимуть документи.
Згідно з постановою Кабміну №1096, це можуть робити у громадських місцях, зокрема на вулицях, в парках, закладах громадського харчування, розважальних закладах, громадському транспорті.
Серед документів, які вибірково перевірятимуть, такі:
- документ, що посвідчує особу, підтверджує громадянство чи її спеціальний статус;
- довідка про статус біженця;
- документи, що підтверджують вакцинацію від Covid-19;
- довідка про негативний результат тестування на Covid-19 або перенесення хвороби.
Перевіркою займатимуться працівники Нацполіції, Нацвардії, посадові особи, уповноважені органами місцевого самоврядування.
Під час засідання Кабінету Міністрів 20 жовтня до постанови №1236 також внесли деякі зміни. Вони передбачають, що під час поїздок автомобільним транспортом між регіонами відповідальність за наявність документа про щеплення або негативного тесту на Covid-19 покладається на пасажирів.
Правила стосуються регулярних та нерегулярних перевезень у міжобласному та міжнародному сполученнях. Перевізник зобов’язаний поінформувати пасажирів про те, що у них має бути один із необхідних документів.
Під час перевезень у залізничному та авіатранспорті відповідальність за наявність відповідних документів у пасажирів несе перевізник.