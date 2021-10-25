Двойное гражданство в Украине необходимо, но с условием — Данилов

Во многих странах мира есть украинцы, которые стремятся иметь гражданство Украины, однако возникает вопрос — должны ли такие люди иметь допуск к государственной службе.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он отметил, сейчас в Верховной Раде находятся несколько законопроектов, касающихся этих процессов.

— Мы подняли этот вопрос, с ним надо разбираться. В Канаде, США, Казахстане, в большом количестве стран находятся патриотически настроенные наши граждане, очевидно, что они должны иметь такую ​​возможность. Другой вопрос, должны ли люди, имеющие двойное гражданство, иметь допуск к государственной службе, — считает секретарь СНБО.

По его словам, Украина как государство должно защищаться, поэтому все нужно прописать, чтобы потом не было разночтений.

За разработку и продвижение законопроекта о введении в Украине двойного или множественного гражданства отвечает МВД.

Сейчас документ на экспертизе в Минюсте. Подготовительные процессы на уровне правительства завершатся в ближайшее время, а дальше — слово за парламентом.

22 сентября 2021 года в США президент Владимир Зеленский встретился с украинской диаспорой и дал обещание, что реализует идею двойного гражданства.