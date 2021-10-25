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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Подвійне громадянство в Україні необхідне, але з умовою – Данілов

Паспорт, подвійне громадянство

У багатьох країнах світу є українці, які прагнуть мати громадянство України, проте виникає питання – чи повинні такі люди мати допуск до державної служби.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Він наголосив, що зараз у Верховній Раді наявні кілька законопроектів, які стосуються цих процесів.

– Ми підняли це питання, з ним треба розбиратися. У Канаді, США, Казахстані, у великій кількості країн перебувають патріотично налаштовані наші громадяни, очевидно, що вони повинні мати таку можливість. Інше питання, чи повинні люди, які мають подвійне громадянство, мати допуск до державної служби, – вважає секретар РНБО.

За його словами, Україна як держава має захищатися, тому все потрібно прописати, щоб потім не було різночитань.

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За розробку та просування законопроекту щодо запровадження в Україні подвійного або множинного громадянства відповідає МВС.

Нині документ на експертизі в Мін’юсті. Підготовчі процеси на рівні уряду завершаться найближчим часом, а далі – слово за парламентом.

22 вересня 2021 року у США президент Володимир Зеленський зустрівся з українською діаспорою і дав обіцянку, що реалізує ідею подвійного громадянства.

Джерело: РБК-Україна

Фото: Depositphotos

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