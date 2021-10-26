Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Как не платить за отопление, если в квартире холодно — варианты перерасчета платежек

комуналка

В законе о жилищно-коммунальных услугах предусмотрены случаи, когда потребители имеют право не платить за отопление, если в квартире холодно, а в постановлении Кабмина №151 расписаны нормативы и порядок перерасчета за некачественные услуги.

В каких случаях возможен перерасчет платежки за отопление: 

  • если тепло включили позднее установленного срока или отопительный сезон закончился досрочно;
  • если были перерывы в подаче тепла, превышающие 12 часов в сутки один раз в месяц;
  • если фактическая температура в квартире не соответствует нормам (за каждый градус отклонения от +18 до +12 плата за отопление уменьшается на 5%, а допустимое отклонение составляет 12 часов в сутки один раз в месяц);
  • если речь идет об угловых комнатах, то нижний порог меняем с +12 на +14 градусов, а верхний – с +18 на +20. То есть, если температура в комнате составляет +12 градусов (+14 для угловых комнат), снижение в платежках за отопление составит 30%;
  • в случае, если температура в квартире ниже +12 градусов (+14 для угловых комнат), то платить за отопление вообще не нужно.

Если речь идет о возможных перерывах в подаче горячей воды – это не более шести часов в сутки в случае бесперебойного водоснабжения и не более 30% от общего времени поставки воды.

К температуре горячей воды тоже есть определенные требования:

  • норма составляет от +50 до +75 градусов, если же фактическая температура горячей воды от +45 до +49, тариф должны снизить на 10%, от +40 до +44 – на 30%;
  • если ниже +40, то можно платить по тарифу на холодную воду.

Однако, при любых нарушениях, чтобы получить перерасчет, потребитель должен написать заявление поставщику коммунальных услуг.

Читайте
Как экономить на отоплении - советы от экспертов

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка