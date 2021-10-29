Красная зона в Киеве начнет действовать с 1 ноября 2021 года. В столице вступят в силу новые карантинные ограничения. Что именно будет запрещено в Киеве после перехода в красную зону, смотрите в материале.

Красная зона карантина в Киеве 2021: список ограничений

Комиссия по ТЭБ и ЧС утвердила полный перечень ограничений, которые начнут действовать в Киеве с 00:00 1 ноября.

Будут ли работать школы и детские сады

С 1 ноября школы и университеты Киева переходят на дистанционное образование. Речь идет как о младших, так и о старших классах.

Красная зона предусматривает, что учебные заведения могут работать при вакцинации всех учителей, но городские власти имеют право вводить ограничения дополнительно.

Мэр Киева Виталий Кличко пояснил, что такое решение было принято из-за неблагоприятной ситуации. Дети вернутся за парты, когда она улучшится.

Однако детские сады могут работать при условии, что все сотрудники прошли полный вакцинации от Covid-19.

Как будет работать транспорт в красной зоне в Киеве

Воспользоваться общественным транспортом в Киеве, в том числе метрополитеном, можно при таких условиях:

наличие сертификата о вакцинации – желтого или зеленого;

наличие отрицательного результата теста на коронавирус (подойдет ПЦР-тест или тест на антиген), который действует только 72 часа;

наличие справки об излечении от Covid-19.

Несовершеннолетних указанные ограничения не касаются.

Также во время карантина в Киеве водители маршрутных такси, автобусов, трамваев и троллейбусов могут перевозить только то количество пассажиров, которое не превышает цифру, указанную в технических документах транспортного средства.

Проверять наличие сертификатов о вакцинации или ПЦР-тестах будут правоохранители. Они будут осуществлять рейды по общественному транспорту и просить предъявить документы избирательно.

Как будут работать кафе, ТРЦ, гостиницы и спортзалы

Заведения общепита могут работать навынос или выдавать заказы на доставку.

В обычном режиме разрешено работать при наличии у всех посетителей и работников зеленого Covid-сертификата (две дозы вакцины), или отрицательного результата ПЦР-теста, или экспресс-теста на антиген. Также подойдет справка о выздоровлении от коронавируса.

Это ограничение также действует для ТРЦ, спортивных залов, бассейнов, гостиниц, театров, кино и так далее.

Важно, что дети не могут посещать ТРЦ без сопровождения взрослых.

Массовые мероприятия и посещение учреждений

Для посещения учреждений социальной защиты, ЦОАУ, управлений труда, пенсионных фондов, а также для проведения массовых мероприятий так же нужно иметь сертификат о вакцинации, либо отрицательный результат теста, либо справку о выздоровлении.

Официальные спортивные мероприятия можно проводить, но без зрителей.

Что будет работать во время красной зоны в Киеве

Без ограничений будут работать:

продуктовые магазины;

заправки;

банки;

почтовые отделения;

салоны красоты и парикмахерские (при предварительной записи).

Также граждане по-прежнему должны соблюдать безопасную дистанцию ​​и масочный режим. В частности, носить маски или респираторы необходимо в подземных переходах и остановках транспорта.