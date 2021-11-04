ЗАЗ ведет работу над 12-метровым автобусом — решением для больших городов

ЗАЗ сейчас делает акцент в своей деятельности на производстве городских автобусов, потому что годовой рынок автобусов в Украине составляет около 1-1,2 тыс. штук. Предприятие уже выпускает школьные автобусы, а вскоре презентует настоящего городского великана – 12-метрового красавца по имени А-18.

Это низкопольный автобус, им будет удобно пользоваться людям с ограниченными возможностями и родителям с детскими колясками. Автобус сможет перевезти одновременно большое количество горожан, потому что его длина составляет 12 метров.

Подобный транспорт уже ждут муниципалитетами крупных городов Украины и Польши. Об этом говорится в материале украинского издания Как ЗАЗ начал производить автобусы.

— Основное преимущество автобусов ЗАЗ — сбалансированность технических показателей и стоимости. Автобусы имеют малые расходы топлива, большой ресурс агрегатов, хорошую ремонтопригодность и защиту от коррозии при невысокой стоимости, — сообщил председатель правления ЗАЗ Николай Евдокименко.

Евдокименко рассказал о второй новинке – по рекомендациям компании Mercedes-Benz предприятие создало чуть более короткий автобус ЗАЗ А09. Его длина – более девяти метров. И он тоже пригодится в качестве городского и пригородного транспорта.

ЗАЗ А-09 спроектировали инженеры ЗАЗ на базе шасси Mercedes-Benz, двигатель, коробка и задняя подвеска также от немецкого производителя. Новинка должна понравиться водителям и пассажирам своей надежностью и комфортом. Сертификация ЗАЗ А09 в Украине уже проведена. Серийное производство этой модели должно начаться с 2022 года.

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Городские модели автобусов ЗАЗ отвечают современным требованиям: есть отбрасываемая площадка для посадки-высадки людей с ограниченными физическими возможностями, есть сигнальные кнопки для обеспечения безопасности.

На ЗАЗ освоили производство автобусов А08 малого класса в трех комплектациях. Более 50 ЗАЗ А08 уже эксплуатируют в формате школьных автобусов.

В 2020 году ЗАЗ получил сертификат Евро-6, позволяющий экспортировать автобусы в страны Евросоюза. ЗАЗ уже снабжает автобусами собственного производства в Польшу.

Фото: ЗАЗ