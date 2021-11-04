ЗАЗ веде роботу над 12-метровим автобусом – рішенням для великих міст

ЗАЗ наразі робить акцент у своїй діяльності на виробництві міських автобусів, бо річний ринок автобусів в Україні налічує близько 1-1,2 тис. штук. Підприємство вже випускає шкільні автобуси, а незабаром презентує справжнього міського велетня – 12-метрового красеня на ім’я А-18.

Це низькопідлоговий автобус, ним буде зручно користуватися людям з обмеженими можливостями та батькам з дитячими колясками. Автобус зможе перевозити одночасно велику кількість містян, бо ж його довжина становить 12 метрів.

На подібний транспорт вже чекають муніципалітети великих міст України та Польщі. Про це йдеться у матеріалі українського видання Як ЗАЗ почав виробляти автобуси.

— Основною перевагою автобусів ЗАЗ є збалансованість технічних показників та вартості. Автобуси мають малі витрати палива, великий ресурс агрегатів, хорошу ремонтопридатність та захист від корозії за невисокої вартості, – повідомив голова правління ЗАЗ Микола Євдокименко.

Євдокименко розповів про другу новинку – за рекомендаціями компанії Mercedes-Benz підприємство створило трохи коротший автобус ЗАЗ А09. Його довжина – понад 9 м. І він теж стане у пригоді в якості міського та приміського транспорту.

ЗАЗ А-09 спроектували інженери ЗАЗ на базі шасі Mercedes-Benz, двигун, коробка передач та задня підвіска також від німецького виробника. Тож новинка має сподобатись водіям і пасажирам своєю надійністю та комфортом. Сертифікацію ЗАЗ А09 в Україні вже проведено. Серійне виробництво цієї моделі має розпочатися з 2022 року.

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Міські моделі автобусів ЗАЗ відповідають сучасним вимогам: є майданчик, що відкидається, для посадки-висадки людей з обмеженими фізичними можливостями, є сигнальні кнопки для гарантування безпеки.

На ЗАЗ опанували виробництво автобусів А08 малого класу в трьох комплектаціях. Понад 50 ЗАЗ А08 вже експлуатують у форматі шкільних автобусів.

У 2020 році ЗАЗ отримав сертифікат Євро-6, який дозволяє експортувати автобуси до країн Євросоюзу. ЗАЗ вже постачає автобуси власного виробництва до Польщі.

Фото: ЗАЗ