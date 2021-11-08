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Факты / Украина / Общество

Аднан Киван: после перезагрузки Kyiv Post станет больше и лучше

Владислава Ткаченко Редактор сайту
Аднан Ківан

Популярное в Украине англоязычное издание Kyiv Post меняет формат и планирует стать мультимедийным. Процесс перезагрузки издания займет около месяца.

Об этом РБК-Украина сообщил владелец издания, бизнесмен Аднан Киван.

По его словам, на это время Kyiv Post временно приостановит свою работу. Для Украины стратегически важно развивать медиа нового формата.

Для этого Kyiv Post усилят команду лучшими журналистами Украины, США, Канады и Европы.

— Мы хотим стать доступными для более широкой аудитории и уже начали расширение штата. Теперь издание будет выходить не только на английском языке, но и на украинском, русском и арабском. В наших планах полное переформатирование Kyiv Post в новую медийную платформу с качественным печатным и видео контентом. Kyiv Post станет больше и лучше, — говорит Аднан Киван.

Напомним, Kyiv Post — еженедельная англоязычная газета, издаваемая в Киеве. Первая и наиболее популярная англоязычная газета Украины.

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Источник: РБК-Украина

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