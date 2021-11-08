Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Аднан Ківан: після перезавантаження Kyiv Post стане більше і краще

Владислава Ткаченко Редактор сайту
Аднан Ківан

Популярне в Україні англомовне видання Kyiv Post змінює формат і планує стати мультимедійним. Процес перезавантаження видання займе близько місяця.

Про це РБК-Україна повідомив власник видання, бізнесмен Аднан Ківан.

За його словами, на цей час Kyiv Post тимчасово призупинить свою роботу. Для України стратегічно важливо розвивати медіа нового формату.

Для цього Kyiv Post посилять команду кращими журналістами України, США, Канади та Європи.

– Ми хочемо стати доступними для більш широкої аудиторії і вже почали розширення штату. Тепер видання виходитиме не тільки англійською мовою, а й українською, російською та арабською. У наших планах повне переформатування Kyiv Post в нову медійну платформу з якісним друкованим і відео контентом. Kyiv Post стане більше і краще, – каже Аднан Ківан.

Нагадаємо, Kyiv Post – щотижнева англомовна газета, що видається у Києві. Перша та найпопулярніша англомовна газета України.

Читайте
Нобелівська премія миру 2021: що відомо про журналістів, які її отримали

Джерело: РБК-Україна

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка