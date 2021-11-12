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Факты / Украина / Общество

Киев усиливает контроль за соблюдением карантинных правил

Валентина Летяк редактор ленты
коронавірус, Київ, карантин

Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на заседании 11 ноября решил усилить контроль за соблюдением карантинных правил в Киеве в условиях красной зоны.

С этой целью в каждом районе столицы количество рабочих групп, проверящих соблюдение карантина, увеличат до четырех.

К работе в этих группах будут привлекать чиновников районных государственных администраций, столичного управления Госпродпотребслужбы, киевской полиции и КП Муниципальная охрана.

В КГГА напомнили, что контроль за соблюдением карантинных ограничений обеспечивают РГА, департамент муниципальной безопасности, Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава, Госпродпотребслужба, а также Киевпасстранс и полиция.

За нарушение карантинных ограничений предусмотрена ответственность по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Для граждан это штрафы от 17 тыс. до 34 тыс. грн, а для должностных лиц – от 34 тыс. до 170 тыс. грн.

Ослабление карантина в Киеве мэр Виталий Кличко обещает, когда начнет уменьшаться динамика заболеваемости. Тогда же возобновится учебный процесс в школах. Однако пока об этом говорить рано, убежден глава столицы.

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Источник: КГГА

Фото: УНИАН

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