Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на заседании 11 ноября решил усилить контроль за соблюдением карантинных правил в Киеве в условиях красной зоны.

С этой целью в каждом районе столицы количество рабочих групп, проверящих соблюдение карантина, увеличат до четырех.

К работе в этих группах будут привлекать чиновников районных государственных администраций, столичного управления Госпродпотребслужбы, киевской полиции и КП Муниципальная охрана.

В КГГА напомнили, что контроль за соблюдением карантинных ограничений обеспечивают РГА, департамент муниципальной безопасности, Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава, Госпродпотребслужба, а также Киевпасстранс и полиция.

За нарушение карантинных ограничений предусмотрена ответственность по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Для граждан это штрафы от 17 тыс. до 34 тыс. грн, а для должностных лиц – от 34 тыс. до 170 тыс. грн.

Ослабление карантина в Киеве мэр Виталий Кличко обещает, когда начнет уменьшаться динамика заболеваемости. Тогда же возобновится учебный процесс в школах. Однако пока об этом говорить рано, убежден глава столицы.