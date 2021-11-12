В столице начнут ослаблять карантинные ограничения, как только начнет уменьшаться динамика заболеваемости. Тогда же возобновится учебный процесс в школах.

Однако пока об этом говорить рано, убежден городской глава Киева Виталий Кличко.

– Заполненность коек в медучреждениях города – более 70%. Палаты интенсивной терапии почти заполнены. Если у нас произойдет коллапс медицинской системы, это может привести к большой катастрофе, – отмечает мэр столицы.

Чтобы не допустить такого, глава города обещает делать все возможное.

– Больницы обеспечены кислородом, медикаментами, средствами защиты. Город выплачивает медикам надбавки, — подчеркнул мэр столицы.

Кроме того, в Киеве работают 143 пункта вакцинации, к которым выстроились очереди после введения строгих ограничений.

– Призываем людей вакцинироваться с весны, когда открыли первые пункты. Убеждали их во время эфиров, в интервью, с помощью социальной рекламы. Но только теперь, когда ввели ограничения и люди увидели, насколько стремительно распространяется болезнь, начали массово вакцинироваться, – говорит Виталий Кличко.

Решение о дистанционном обучении для школьников городские власти приняли, объясняет мэр, ориентируясь исключительно на рекомендации медиков и эпидемиологов.

– Мы не можем рисковать здоровьем детей и их семей. Многие дети переносят вирус даже бессимптомно, но могут заразить близкое окружение. Мы стараемся минимизировать контакты между учениками, чтобы разорвать цепь заболеваемости.

Поэтому, я считаю, что мы сделали правильный шаг, отправив детей на дистанционное обучение, – отмечает Виталий Кличко.

По словам городского главы, ученики вернутся на обучение в школы, как только улучшится эпидемическая ситуация.

В красную зону карантина Киев зачислили с 1 ноября 2021 года. В тот же день учебные заведения столицы перешли на дистанционное обучение.

Детские сады могут работать при условии вакцинации всех сотрудников.

4 ноября городской глава Киева отметил, что власти опасаются восстанавливать обучение в школах, поскольку коронавирусом болеет много детей. Есть даже летальные случаи – от Covid-19 умер 8-летний мальчик.

Источник: КГГА

Фото: КГГА