Штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на засіданні 11 листопада вирішив посилити контроль за дотриманням карантинних правил у Києві в умовах червоної зони.

З цією метою у кожному районі столиці кількість робочих груп, які перевіряють дотримання карантину, збільшать до чотирьох.

До роботи у цих групах залучатимуть чиновників районних державних адміністрацій, столичного управління Держпродспоживслужби, київської поліції та КП Муніципальна охорона.

У КМДА нагадали, що контроль за дотриманням карантинних обмежень забезпечують РДА, департамент муніципальної безпеки, Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ, Держпродспоживслужба, а також Київпастранс та поліція.

За порушення карантинних обмежень передбачена відповідальність за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Для громадян це штрафи від 17 тис. до 34 тис. грн, а для посадових осіб – від 34 тис. до 170 тис. грн.

Послаблення карантину у Києві мер Віталій Кличко обіцяє, коли почне зменшуватися динаміка захворюваності. Тоді ж відновиться навчальний процес у школах. Однак поки що про це говорити зарано, переконаний очільник столиці.