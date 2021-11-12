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Київ посилює контроль за дотриманням карантинних правил

Валентина Летяк редакторка стрічки
коронавірус, Київ, карантин

Штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на засіданні 11 листопада вирішив посилити контроль за дотриманням карантинних правил у Києві в умовах червоної зони.

З цією метою у кожному районі столиці кількість робочих груп, які перевіряють дотримання карантину, збільшать до чотирьох.

До роботи у цих групах залучатимуть чиновників районних державних адміністрацій, столичного управління Держпродспоживслужби, київської поліції та КП Муніципальна охорона.

У КМДА нагадали, що контроль за дотриманням карантинних обмежень забезпечують РДА, департамент муніципальної безпеки, Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ, Держпродспоживслужба, а також Київпастранс та поліція.

За порушення карантинних обмежень передбачена відповідальність за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Для громадян це штрафи від 17 тис. до 34 тис. грн, а для посадових осіб – від 34 тис. до 170 тис. грн.

Послаблення карантину у Києві мер Віталій Кличко обіцяє, коли почне зменшуватися динаміка захворюваності. Тоді ж відновиться навчальний процес у школах. Однак поки що про це говорити зарано, переконаний очільник столиці.

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Джерело: КМДА

Фото: УНІАН

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