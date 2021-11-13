С субботы, 13 ноября, жители Киевской области не смогут воспользоваться пригородными электричками без паспорта вакцинации или отрицательного теста на коронавирус.

Укрзализныця предупредила пассажиров о проверках. При отсутствии необходимого документа человека могут снять с рейса сотрудники полиции.

В пресс-службе перевозчика напомнили, что на железнодорожных вокзалах Киева и 30 украинских городов работают пункты вакцинации от Covid-19.

Решение о введении ограничений в общественном транспорте Киевской области было принято на внеочередном заседании Комиссии по ТЭБ и ЧС.

Согласно новым правилам, пользоваться автобусами, маршрутными такси и электричками смогут только люди, которые имеют Covid-сертификат или отрицательный результат теста на антиген или ПЦР-тест. Он действует только 72 часа.

Также подойдет справка об излечении от болезни.

Киевская область перешла в красную карантинную зону 30 октября. В регионе запрещено работать кафе, кино, спортзалам, театрам, ТРЦ и так далее, также под запретом массовые мероприятия.

Однако это правило не действует, если все работники и посетители заведения или мероприятия вакцинированы.