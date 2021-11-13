Укрзалізниця попередила про перевірки Covid-сертифікатів в електричках Київщини

З суботи, 13 листопада, мешканці Київської області не зможуть скористатися приміськими електричками без паспорта вакцинації або негативного тесту на коронавірус.

Укрзалізниця попередила пасажирів про перевірки. У разі відсутності необхідного документа людину можуть зняти рейсу співробітники поліції.

У прес-службі перевізника нагадали, що на залізничних вокзалах Києва та ще 30 українських міст працюють пункти вакцинації від Covid-19.

Рішення про запровадження обмежень у громадському транспорті Київської області ухвалили на позачерговому засіданні Комісії з ТЕБ та НС.

Відповідно до нових правил, користуватися автобусами, маршрутними таксі та електричками зможуть лише особи, які мають Covid-сертифікат або негативний результат тесту на антиген або ПЛР-тесту. Він діє лише 72 год.

Також підійде довідка про одужання від хвороби.

Київська область перейшла у червону зону карантину 30 жовтня. У регіоні заборонено працювати кафе, кіно, спортзалам, театрам, ТРЦ тощо, також під забороною масові заходи.

Однак це правило не діє, якщо всі працівники та відвідувачі закладу чи заходу вакциновані.