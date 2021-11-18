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Факты / Украина / Общество

На какой срок назначается субсидия

Юля Захарченко редактор ленты
субсидія

Не хватает денег, чтобы оплатить коммунальные услуги, которыми пользовалась вся семья или домовладельцы? Украинцы имеют возможность получить субсидию от государства для покрытия счетов за услуги ЖКХ.

Что такое субсидия в Украине

Субсидия — это материальная помощь от государства, благодаря которой граждане оплачивают только часть счетов за коммунальные услуги.

субсидии

По данным Министерства социальной политики, украинцы платят 20% от общей суммы (или 15% во время карантинных условий), а остальные 80% (или 85% соответственно) покрывает государство.

На какой срок выдают субсидию

Материальную помощь на оплату услуг ЖКХ назначают с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона. Субсидию рассчитывают на неотапливаемый (с 1 мая до 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября до 30 апреля).

Украинцы могут получить субсидию во время покупки сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива после соответствующего заявления. Ее назначают один раз в течение календарного года.

Документ

В каких случаях могут аннулировать субсидию

Государство может аннулировать материальную помощь в нескольких ситуациях. Среди них:

  • член семьи приобрел транспортное средство, дата выпуска которого не превышает пять лет (не учитывая мопед или автомобили, купленные на льготных условиях или полученные в подарок);
  • отапливаемая площадь жилья превышает 120 кв. м для квартир или 200 кв. м для частных домов;
  • среди членов семьи есть люди старше 18-летнего возраста, за которых не оплачивают единый социальный взнос;
  • члены семьи или квартиры за последние 12 месяцев покупали земельный участок, дом, квартиру, автомобиль или оплатили любые услуги (кроме медицинских) на сумму более 50 тыс. грн;
  • задолженность сроком более одного месяца за оплату услуг ЖКХ, сумма которой превышает 280 грн;
  • украинец не вернул лишнюю сумму материальной помощи, начисленной в прошлом;
  • среди членов семьи или домовладельцев — лица, у которых есть задолженность о взыскании алиментов за более чем три месяца.
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