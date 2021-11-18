Не хватает денег, чтобы оплатить коммунальные услуги, которыми пользовалась вся семья или домовладельцы? Украинцы имеют возможность получить субсидию от государства для покрытия счетов за услуги ЖКХ.

Что такое субсидия в Украине

Субсидия — это материальная помощь от государства, благодаря которой граждане оплачивают только часть счетов за коммунальные услуги.

По данным Министерства социальной политики, украинцы платят 20% от общей суммы (или 15% во время карантинных условий), а остальные 80% (или 85% соответственно) покрывает государство.

На какой срок выдают субсидию

Материальную помощь на оплату услуг ЖКХ назначают с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона. Субсидию рассчитывают на неотапливаемый (с 1 мая до 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября до 30 апреля).

Украинцы могут получить субсидию во время покупки сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива после соответствующего заявления. Ее назначают один раз в течение календарного года.

В каких случаях могут аннулировать субсидию

Государство может аннулировать материальную помощь в нескольких ситуациях. Среди них: