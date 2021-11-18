Не хватает денег, чтобы оплатить коммунальные услуги, которыми пользовалась вся семья или домовладельцы? Украинцы имеют возможность получить субсидию от государства для покрытия счетов за услуги ЖКХ.
Что такое субсидия в Украине
Субсидия — это материальная помощь от государства, благодаря которой граждане оплачивают только часть счетов за коммунальные услуги.
По данным Министерства социальной политики, украинцы платят 20% от общей суммы (или 15% во время карантинных условий), а остальные 80% (или 85% соответственно) покрывает государство.
На какой срок выдают субсидию
Материальную помощь на оплату услуг ЖКХ назначают с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона. Субсидию рассчитывают на неотапливаемый (с 1 мая до 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября до 30 апреля).
Украинцы могут получить субсидию во время покупки сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива после соответствующего заявления. Ее назначают один раз в течение календарного года.
В каких случаях могут аннулировать субсидию
Государство может аннулировать материальную помощь в нескольких ситуациях. Среди них:
- член семьи приобрел транспортное средство, дата выпуска которого не превышает пять лет (не учитывая мопед или автомобили, купленные на льготных условиях или полученные в подарок);
- отапливаемая площадь жилья превышает 120 кв. м для квартир или 200 кв. м для частных домов;
- среди членов семьи есть люди старше 18-летнего возраста, за которых не оплачивают единый социальный взнос;
- члены семьи или квартиры за последние 12 месяцев покупали земельный участок, дом, квартиру, автомобиль или оплатили любые услуги (кроме медицинских) на сумму более 50 тыс. грн;
- задолженность сроком более одного месяца за оплату услуг ЖКХ, сумма которой превышает 280 грн;
- украинец не вернул лишнюю сумму материальной помощи, начисленной в прошлом;
- среди членов семьи или домовладельцев — лица, у которых есть задолженность о взыскании алиментов за более чем три месяца.