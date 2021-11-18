Бракує грошей, щоб сплатити комунальні послуги, якими користувалася вся родина чи домовласники? Українці мають змогу отримати субсидію від держави для покриття рахунків за послуги ЖКГ.
Що таке субсидія в Україні
Субсидія – це матеріальна допомога від держави, завдяки якій громадяни оплачують лише частину рахунків за комунальні послуги.
За даними Міністерства соціальної політики, українці платять 20% загальної суми (або 15% під час карантинних умов), а решта 80% (або 85% відповідно) покриває держава.
На який термін видають субсидію
Матеріальну допомогу на оплату послуг ЖКГ призначають із місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону. Субсидію розраховують на неопалювальний (з 1 травня до 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня до 30 квітня).
Українці можуть отримати субсидію під час купівлі скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива після відповідної заяви. Її призначають один раз упродовж календарного року.
В яких випадках можуть анулювати субсидію
Держава може анулювати матеріальну допомогу у декількох ситуаціях. Серед них:
- член родини придбав транспортний засіб, дата випуску якого не перевищує п’ять років (не враховуючи мопед чи автомобілі, куплені на пільгових умовах або отримані у подарунок);
- опалювана площа житла перевищує 120 кв. м для квартир чи 200 кв. м для приватних будинків;
- серед членів родини є люди, старші за 18 років, за яких не сплачують єдиний соціальний внесок;
- члени родини чи домогосподарства за останні 12 місяців купували земельну ділянку, будинок, квартиру, автомобіль чи сплатили будь-які послуги (крім медичних) на суму понад 50 тис. грн;
- заборгованість терміном понад місяць за оплату послуг ЖКГ, сума якої перевищує 280 грн;
- українець не повернув зайву суму матеріальної допомоги, нарахованої у минулому;
- серед членів родини або домовласників – особи, які мають заборгованість про стягнення аліментів за понад три місяці.