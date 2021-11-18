Бракує грошей, щоб сплатити комунальні послуги, якими користувалася вся родина чи домовласники? Українці мають змогу отримати субсидію від держави для покриття рахунків за послуги ЖКГ.

Що таке субсидія в Україні

Субсидія – це матеріальна допомога від держави, завдяки якій громадяни оплачують лише частину рахунків за комунальні послуги.

За даними Міністерства соціальної політики, українці платять 20% загальної суми (або 15% під час карантинних умов), а решта 80% (або 85% відповідно) покриває держава.

На який термін видають субсидію

Матеріальну допомогу на оплату послуг ЖКГ призначають із місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону. Субсидію розраховують на неопалювальний (з 1 травня до 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня до 30 квітня).

Українці можуть отримати субсидію під час купівлі скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива після відповідної заяви. Її призначають один раз упродовж календарного року.

В яких випадках можуть анулювати субсидію

Держава може анулювати матеріальну допомогу у декількох ситуаціях. Серед них: