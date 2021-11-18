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Факти / Україна / Суспільство

На який термін призначається субсидія

Юля Захарченко редакторка стрічки
субсидія

Бракує грошей, щоб сплатити комунальні послуги, якими користувалася вся родина чи домовласники? Українці мають змогу отримати субсидію від держави для покриття рахунків за послуги ЖКГ.

Що таке субсидія в Україні

Субсидія – це матеріальна допомога від держави, завдяки якій громадяни оплачують лише частину рахунків за комунальні послуги.

субсидии

За даними Міністерства соціальної політики, українці платять 20% загальної суми (або 15% під час карантинних умов), а решта 80% (або 85% відповідно) покриває держава.

На який термін видають субсидію

Матеріальну допомогу на оплату послуг ЖКГ призначають із місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону. Субсидію розраховують на неопалювальний (з 1 травня до 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня до 30 квітня).

Українці можуть отримати субсидію під час купівлі скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива після відповідної заяви. Її призначають один раз упродовж календарного року.

Документ

В яких випадках можуть анулювати субсидію

Держава може анулювати матеріальну допомогу у декількох ситуаціях. Серед них:

  • член родини придбав транспортний засіб, дата випуску якого не перевищує п’ять років (не враховуючи мопед чи автомобілі, куплені на пільгових умовах або отримані у подарунок);
  • опалювана площа житла перевищує 120 кв. м для квартир чи 200 кв. м для приватних будинків;
  • серед членів родини є люди, старші за 18 років, за яких не сплачують єдиний соціальний внесок;
  • члени родини чи домогосподарства за останні 12 місяців купували земельну ділянку, будинок, квартиру, автомобіль чи сплатили будь-які послуги (крім медичних) на суму понад 50 тис. грн;
  • заборгованість терміном понад місяць за оплату послуг ЖКГ, сума якої перевищує 280 грн;
  • українець не повернув зайву суму матеріальної допомоги, нарахованої у минулому;
  • серед членів родини або домовласників – особи, які мають заборгованість про стягнення аліментів за понад три місяці.
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