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У школах Києва відновлять очне навчання з 22 листопада – Кличко

Юля Захарченко редакторка стрічки
діти в школі

Київські школярі повернуться за парти вже з наступного понеділка, 22 листопада. Це стосується всіх учнів – від 1 до 11 класів столичних шкіл.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко на своєму Telegram-каналі. За його словами, учні всіх класів повернуться до очного формату навчання.

– Комісія з надзвичайних ситуації міста ухвалила рішення з наступного понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання у столичних школах, – йдеться у повідомленні.

Станом на 17 листопада, Київ перебуває у червоній карантинній зоні. У місті діє низка обмежень для невакцинованих громадян.

Місцеві житлі та гості столиці мають показувати сертифікат вакцинації проти коронавірусу, ПЛР або антиген-тест під час відвідування торгових центрів, закладів громадського харчування чи спортивних залів.

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Фото: Depositphotos

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