Риск вторжения РФ находится на беспрецедентном уровне – украинский дипломат

Вероятность начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины находится на беспрецедентном уровне.

Такое мнение выразил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью местным изданиям, передает пресс-служба Министерства иностранных дел.

По его словам, российское руководство рассматривает возможность пойти на повторение так называемого крымского сценария.

— После последних масштабных военных учений вооруженных сил России весной и осенью они оставили у наших границ тяжелое вооружение. В 250 км от нее расположены более 30 тактических батальонных групп, которые находятся в постоянной боевой готовности, — подчеркнул Мельник.

Дипломат также отметил, 114 тысяч российских солдат зафиксированы на восточной границе и оккупированных территориях Донбасса, а еще 30 тысяч были замечены на аннексированном полуострове Крым.

Кроме того, еще несколько тысяч бойцов переброшены в Беларусь, однако их количество посол не назвал.

Представитель Украины также предположил, что обострение миграционного кризиса на границах Польши и стран Балтии может быть прикрытием для подготовки военного вторжения и резкого обострения боевых действий на Донбассе.

— Есть четкий расчет на то, чтобы люди в Германии больше не беспокоились из-за нового наступления, которое тайно готовит президент РФ Владимир Путин. В Кремле надеются, что внимание общественности на Западе существенно ослабится, — пояснил он.

Мельник добавил, что все сценарии, которые отрабатываются российскими войсками на маневрах имеют единственной целью подготовку к вторжению на украинскую территорию.

Дипломат также призвал новое коалиционное правительство Германии остановило строительство Северного потока-2, ужесточить санкции и тем самым направить Кремлю жесткий сигнал о том, что его тактика дестабилизации и шантажа не приведет к достижению желаемого результата.

Фото: МИД Украины