Ризик вторгнення РФ знаходиться на безпрецедентному рівні – український дипломат

Ймовірність початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України перебуває на безпрецедентному рівні.

Таку думку висловив посол України у Німеччині Андрій Мельник в інтерв’ю місцевим виданням, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.

З його слів, російське керівництво розглядає можливість піти на повторення так званого кримського сценарію.

– Після останніх масштабних військових навчань збройних сил Росії навесні та восени вони залишили біля наших кордонів важке озброєння. За 250 км від неї розташовано понад 30 тактичних батальйонних груп, які перебувають у постійній бойовій готовності, – наголосив Мельник.

Дипломат також зазначив, що 114 тис. російських солдатів зафіксовано на східному кордоні та окупованих територіях Донбасу, а ще 30 тис. було помічено на анексованому півострові Крим.

Крім того, ще кілька тисяч бійців перекинуто до Білорусі, проте їхню кількість посол не назвав.

Представник України також припустив, що загострення міграційної кризи на кордонах Польщі та країн Балтії може бути прикриттям для підготовки військового вторгнення та різкого загострення бойових дій на Донбасі.

– Є чіткий розрахунок на те, щоб люди в Німеччині більше не переймалися через новий наступ, який таємно готує президент РФ Володимир Путін. У Кремлі сподіваються, що увага громадськості на Заході суттєво послабиться, – пояснив він.

Мельник додав, що всі сценарії, які відпрацьовуються російськими військами на маневрах, мають єдину мету – підготовку до вторгнення на українську територію.

Дипломат також закликав новий коаліційний уряд Німеччини зупинити будівництво Північного потоку-2, посилити санкції і таким чином направити Кремлю жорсткий сигнал про те, що його тактика дестабілізації та шантажу не призведе до досягнення бажаного результату.

Фото: МЗС України