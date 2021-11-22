Зимние каникулы в школах Киева начнутся вовремя. По состоянию на 22 ноября продлевать их власти столицы не намерены.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондрыивский.

Предварительно каникулы должны начаться 25 декабря 2021 года. Продлятся они до 9 января 2022 года.

22 ноября 423 школы столицы открылись для очного обучения.

– Не смогли открыться только две школы в Соломенском районе из-за проблем с теплом. В первой произошла авария на трубопроводе, а во второй, помещение которой находится на балансе Министерства образования, по непонятным причинам так и не включили отопление, – говорит Валентин Мондрыивский.

В целом, по словам заместителя главы КГГА, в учреждениях среднего образования для возвращения школьников за парты провели мероприятия по дезинфекции и проверили системы отопления.

Восстановили очное обучение после снижения заболеваемости среди детей и стабилизации эпидемиологической ситуации в целом – количество тяжелобольных коронавирусом с показанием к госпитализации уменьшается, а места в больницах с подключением к кислорода высвобождаются.

– Сейчас в соответствии с постановлением Кабмина на рабочих местах находятся только вакцинированные работники образования. От работы отстранено в целом 0,1% преподавательского состава, у которого нет прививки против коронавируса, – заявил Валентин Мондриевский.

По словам министра образования и науки Сергея Шкарлета, в Киеве полностью привито более 30 тыс. учителей. Это 86% от общего количества.

Всего в Украине полностью вакцинированы от коронавируса более 550 тыс. украинских учителей (84,5%). По крайней мере одну прививку получили 96,2% педагогов.

Учебные заведения столицы перевели на дистанционную форму обучения с 1 ноября, когда Киев причислили к красной зоне карантина.