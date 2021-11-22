Зимові канікули в школах Києва почнуться вчасно. Станом на 22 листопада продовжувати їх влада столиці наміру не має.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

Попередньо канікули мають розпочатись 25 грудня 2021 року. Триватимуть вони до 9 січня 2022 року.

22 листопада 423 школи столиці відкрилися для очного навчання.

– Не змогли відкритись лише дві школи в Солом’янському районі через проблеми з теплом. У першій сталась аварія на трубопроводі, а в другій, приміщення якої перебуває на балансі Міністерства освіти, з незрозумілих причин так і не ввімкнули опалення, – говорить Валентин Мондриївський.

Загалом, за словами заступника голови КМДА, у закладах середньої освіти задля повернення школярів за парти провели заходи з дезінфекції та перевірили системи опалення.

Відновили очне навчання після зниження захворюваності серед дітей та стабілізації епідеміологічної ситуації загалом – кількість важкохворих на коронавірус із показанням до госпіталізації зменшується, а місця в лікарнях із підключенням до кисню вивільняються.

– Нині відповідно до постанови Кабміну на робочих місцях перебувають лише вакциновані працівники освіти. Від роботи відсторонено загалом 0,1% викладацького складу, у якого немає щеплення проти коронавірусу, – заявив Валентин Мондриївський.

За словами міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, у Києві повністю щеплено понад 30 тис. вчителів. Це 86% від загальної кількості.

Загалом в Україні повністю вакциновані від коронавірусу понад 550 тис. українських вчителів (84,5%). Принаймні одне щеплення отримали 96,2% освітян.

Навчальні заклади столиці перевели на дистанційну форму навчання із 1 листопада, коли Київ зарахували до червоної зони карантину.