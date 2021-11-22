В Киеве вышли из дистанционки более четырех сотен школ

В Киеве с 22 ноября открылись для очного обучения 423 школы. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

– Учреждения среднего образования провели ряд работ по возвращению школьников за парты, в частности, проведены мероприятия по дезинфекции и проверены системы отопления, – уточнили в заявлении.

Также сообщается, что невакцинированных учителей (0,1% от всего преподавательского состава) в соответствии с постановлением Кабмина отстранили от работы.

По данным КГГА, ситуация с коронавирусом в столице стабилизировалась, и это помогло школам вернуться с дистанционного обучения.

Также в Киеве уменьшилось число тяжелобольных с показаниями к госпитализации и начали высвобождаться места в больницах с подключением к кислороду.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет утверждает, что 84,5% (550 тыс.) украинских учителей полностью вакцинированы от коронавируса.

Минимум одну прививку получило 96,2% педагогов.