На портале Дія с 29 ноября 2021 года доступны семь новых социальных услуг, в том числе оформление жилищной субсидии. То есть теперь не нужно идти в ЦПАУ, писать заявление, приносить документы и ксерокопии.

Как за 30 минут оформить субсидию онлайн через Дію – пошагово рассказывают Факты ICTV.