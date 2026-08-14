На порталі Дія можна швидко та легко оформити житлову субсидію. Тобто не потрібно йти у ЦНАП, писати заяву, приносити документи та ксерокопії. Усе можна зробити онлайн.

Як за 30 хвилин оформити субсидію онлайн через Дію – покроково розповідають Факти ICTV.

Крок 1. Заходимо на портал Дія й авторизуємося

Авторизуємося на порталі diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID, вибираємо в меню Послуги розділ Пенсії, пільги та допомога.

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Далі обираємо опцію Заява на субсидію.

Крок 2. Заповнюємо заяву на субсидію

У заяві зазначаємо адресу, за якою хочемо отримати субсидію чи маємо заборгованість за комунальні послуги, обираємо, на які саме ЖКП нам потрібна пільга (можна обрати кілька).

Також зазначаємо номер особового рахунку та назву організації, яка надає послугу, чи є лічильники, а також інформацію про доходи усіх членів домогосподарства, які фактично проживають за зазначеною адресою, окрім тих, інформація про яких є в держреєстрах.

Також заповнюємо усі інші поля – про наявність транспортних засобів, дані про придбане майно та сплачені послуги, про придбану валюту, дані про те, чи є ви членом господарства або члени вашої сім’ї мають депозитні рахунки на суму понад 100 тис. грн.

Крім того вносимо дані про наявність та сплату аліментів, а також про наявність нерухомого майна. Крок 3. Обираємо спосіб отримання субсидії Із двох запропонованих варіантів – на банківську картку чи на відділення Укрпошти – обираємо найзручніший. Крок 4. Завантажуємо скани або фото документів, якщо є така необхідність Це може бути довідка про доходи, інформація про які відсутня в податковій та Пенсійному фонді, договір оренди квартири або, наприклад, документи, що підтверджують перебування особи в складних життєвих обставинах тощо. Крок 5. Перевіряємо правильність даних, ставимо електронний підпис і відправляємо Заява автоматично надійде до Пенсійного фонду України, який призначає субсидії. Якщо знадобляться додаткові дані, має прийти сповіщення. Субсидія на більшість комунальних послуг буде продовжуватися автоматично, якщо у вас протягом року нічого не змінюється. Читайте також Субсидії-2026: які відбудуться зміни з 1 серпня для українців

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