С 10 декабря одноразовые пластиковые пакеты в супермаркетах, аптеках и заведениях питания станут платными.

Это будет первым этапом ограничений, предусмотренных законом №1489-IX Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины, который именно в этот день вводится в действие.

Согласно постановлению Кабинета министров, которое сейчас находится на стадии рассмотрения:

одноразовые пластиковые пакеты без ручек и боковых складок (в рулонах) будут стоить 2 грн за 1 шт.;

без ручек с боковыми складками или с ручками, но без боковых складок – 2,50 грн за 1 шт.;

с ручками и боковыми складками – 3 грн за 1 шт.

Цель инициативы

Таким образом нардепы и чиновники стремятся предотвратить образование пластиковых отходов.

Ссылаются, в частности, и на положительный опыт за рубежом. По словам и. о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца, в Турции использование пластиковых пакетов только за первый год запрета уменьшилось на 75%.

В Ирландии после введения налога только за первый год спрос на пластиковые пакеты снизился на 90%.

По причине того, что придется платить средства за условно бесплатные пакеты (поскольку их стоимость заложена в продукцию), немало украинцев начали искать альтернативные варианты, чтобы не тратить лишние деньги с 10 декабря.

Кто-то выбирает многоразовые торбочки в сети, кто-то решил их сшить собственноручно. А кое-кто из-за стремления сократить потребление вредного пластика неожиданно для себя и окружающих превратил эту инициативу в семейное дело.

Факты ICTV поговорили с юристом Татьяной Кавальчук, которая не только почти три года не пользуется одноразовыми пакетами, но приобщила к защите окружающей среды и других.

Переход к экопотреблению

Перейти на использование многоразовых сумок Татьяна Кавальчук решила, когда в очередной раз из ящика ей в руки выпали одноразовые пакеты.

– В какой-то момент я поняла, что одноразовые пластиковые пакеты просто вываливаются целыми пачками из ящика, и с этим надо что-то делать, – вспоминает экоактивистка.

Татьяна начала искать заменители пакетов – сумочки многоразового использования. Покупала их у разных производителей. Но они либо не подходили по размеру, либо быстро портились. Тогда она и решила сделать что-то самостоятельно.

– У меня был небольшой клочок шторы. И я использовала его для того, чтобы сшить свою первую торбочку. Она, кстати, до сих пор “жива” – пользуюсь по сей день. Потом мои знакомые начали просить пошить и им. С этого все и началось, – объясняет экоактивистка.

Семья поддержала инициативу Татьяны. Теперь свекровь Елена Владимировна отвечает за пошив, дочь Мирослава, которой в то время было десять лет, придумала название бренда – Торбинки-Мандаринки – и занимается дизайном будущих изделий.

А Татьяна общается с клиентами и рекламирует семейное дело в соцсетях.

Хотя и признается: клиентская база растет за счет благодарных покупателей, которые потом возвращаются, чтобы презентовать экоторбочки своим родным или знакомым.

Отношение общества

За годы использования экосумок отношение покупателей и продавцов ощутимо изменилось, утверждает Татьяна Кавальчук.

– Раньше кассиры очень удивлялись, когда видели непривычную упаковку. Сейчас уже воспринимают это как норму. Часто спрашивали, где мы взяли такие торбочки. А недавно в одной из торговых сетей одна из продавщиц поблагодарила меня за экологическую ответственность. Это было очень мило, – признается экоактивистка.

Особенности использования экоторбочек

Известный факт, что торбочка весит больше, чем одноразовый пакетик.

Желающие могут отминусовать ее вес перед взвешиванием.

– Конечно, можно шить торбочки из более легкой ткани, но они быстро изнашиваются. А они имеют смысл только тогда, когда долго служат, потому что в этом их главное преимущество. Мы шьем их из более плотной ткани, которая не рвется, – объясняет Татьяна Кавальчук.

Для овощей (например, картофеля, моркови, свеклы), которые часто могут лежать на прилавках с землей, Татьяна советует использовать мешочек из плащевки.

– Такая ткань тоненькая, без дырочек и довольно неплохо тянется. Поэтому туда можно сложить все грязные продукты. Сетчатые же сумки можно использовать для чистых овощей или фруктов, – добавляет экоактивистка.

Сколько торбочек нужно иметь

Все зависит, говорит экоактивистка, насколько часто человек ходит в магазин.

– Наша семья делает одну большую закупку продуктов раз в неделю, а в остальные дни докупаем какие-то мелочи, – рассказывает Татьяна Кавальчук.

Поэтому в магазин едут с 4-5 большими шоперами с ручками (вместо больших пакетов) и ориентировочно шестью сетчатыми торбочками для фруктов-овощей.

Сколько можно сэкономить на торбочках

В среднем стандартный набор из шести торбочек может стоить 180-200 грн. Их хватит на несколько лет.

– По моим подсчетам, если хотя бы раз в неделю использовать торбочки, то удастся сэкономить около 600 одноразовых пакетиков на год, – говорит Татьяна Кавальчук.

Куда девать полиэтиленовые пакеты

Полиэтиленовые пакеты, которые остаются после покупки влажных продуктов (например, мяса или рыбы), Татьяна Кавальчук собирает и раз в полгода сдает на переработку. Принимают их часто в сети химчисток.

Как покупать влажные продукты

Для бесплатного использования с 10 декабря в Украине останутся биоразлагаемые пакеты, а также сверхтонкие пластиковые пакеты, которые служат первичной упаковкой для свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда.

К такой инициативе Татьяна Кавальчук относится одобрительно. До пандемии коронавируса она часто покупала рыбу или мясо в принесенный из дома лоток, но потом пришлось отказаться от этого, когда торговые сети из-за карантинных ограничений начали тщательно паковать продукты.

К тому же она добавляет: ходить в магазин с контейнерами могут не все, поэтому хорошо, что к этому не будут принуждать украинцев.

– Количество потребления пластика все равно ощутимо уменьшится за счет “сухой упаковки”. Надеюсь, что введенные ограничения будут иметь системный эффект. И это очень хорошо, что остается упаковка для влажных продуктов. Это облегчит переход и сделает его более комфортным для людей, – убеждена юрист и экоактивистка.

Вместе с тем Татьяна Кавальчук отмечает: проблема обращения с отходами в Украине — комплексная. Поэтому очень важно, чтобы на законодательном уровне была предусмотрена ответственность для производителей по качеству упаковки.

– Сейчас у нас это происходит довольно хаотично. Меня, например, очень раздражает, что я не могу сдать на переработку белые непрозрачные бутылки из-под молока. Это пластик низкого качества, который можно отправить только на высокотемпературное сжигание, а таких заводов в Украине мало, – констатирует Татьяна Кавальчук.

Серьезных сдвигов в вопросе защиты окружающей среды удастся достичь, уверена экоактивистка, когда производители начнут производить упаковку, подлежащую переработке.

Закон о запрете пластиковых пакетов

Законопроект №2051-1 Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины народные депутаты 297 голосами приняли во втором чтении 1 июня 2021 года.

Согласно документу, запрещается распространение сверхтонких пластиковых пакетов, тонких пакетов и оксоразлагаемых пластиковых пакетов.

На первичном этапе, ориентировочно до 2023 года, запрет не будет касаться биоразлагаемых пластиковых пакетов, а также сверхтонких пакетов, предназначенных для упаковки свежей рыбы и мяса, и для сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой.

Пластиковые пакеты, которые не соответствуют требованиям закона, следует изымать из обращения.

За распространение пластиковых пакетов предусмотрен штраф от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн, в случае повторного правонарушения – до 34 тыс. грн.