Народные депутаты 297 голосами поддержали во втором чтении законопроект №2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины.

Согласно документу, для улучшения состояния окружающей среды запрещается распространение в магазинах, заведениях общественного питания и предоставления услуг сверхтонких пластиковых пакетов, тонких пакетов и оксоразгалающихся пластиковых пакетов.

В то же время этот запрет не касается биоразгалающихся пластиковых пакетов, а также сверхтонких пакетов, предназначенных для упаковки свежей рыбы и мяса, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой.

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Пластиковые пакеты, которые не соответствуют этим требованиям, должны изыматься из оборота.

За распространение пластиковых пакетов предусмотрен штраф от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн. За повторное нарушение — от 3,4 тыс. до 8,5 тыс. грн.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через шесть месяцев со дня вступления его в силу, за исключением отдельных его положений, которые вводятся в действие через девять месяцев со дня опубликования.

Запрет пластиковых пакетов в Украине

Верховная Рада в начале ноября 2020 года отправила на повторное второе чтение законопроект о запрете пластиковых пакетов.

Документом предлагалось ввести такие ограничения с 2022 года.

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