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Факты / Украина / Общество

СБУ рассекретила документы о репрессиях СССР в Крыму

Наташа Тарчевська редактор ленты
СБУ рассекретила документы о репрессиях СССР в Крыму

10 декабря Служба безопасности Украины рассекретила документы советской эпохи, подтверждающие факт репрессий на Крымском полуострове.

Отцифрованные копии документов 1920-1941 годов можно увидеть на сайте Отраслевого государственного Архива СБУ.

– Обнародованные материалы имеют важное значение в условиях гибридной войны с Россией и временной закрытости Крымских архивов. В частности, об инициированных из Москвы масштабных репрессиях, которые происходили коммунистическим тоталитарным режимом на Крымском полуострове, говорится в сообщении.

Список рассекреченных документов:

  • акты об исполнении смертных приговоров органов ВНК-ОГПУ за 1920-1922 и 1928-1934 годы и судебных органов в Крыму за 1920-1941 года.
  • протоколы заседаний Крымских коллегий Всероссийской чрезвычайной комиссии и президиума Государственного политического управления в городах Симферополе, Севастополе и Феодосии за 1921-1922 года.
  • часть протоколов заседаний тройки УНКВД Крымской АССР за 1937 год.

Депортация крымских татар

Крупнейшим преступлением советской власти в Крыму считается депортация крымских татар в мае 1944 года.

Людям разрешали забирать только часть своих вещей, торопливо отвозили на железнодорожные станции и закрывали в товарных вагонах, которые в бесчеловечных условиях переправляли их в отдаленные советские республики.

Только по официальным данным, из Крымского полуострова было принудительно вывезено более 191 тыс. татар. За три дня депортации и в последующие полтора года погибли 46,2% населения, почти каждый второй татарин.

18 мая в Украине отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

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