СБУ розсекретила документи про репресії СРСР у Криму

10 грудня Служба безпеки України розсекретила документи радянської епохи, що підтверджують факт репресій на Кримському півострові.

Відцифровані копії документів 1920-1941 років можна побачити на сайті Галузевого державного архіву СБУ.

– Оприлюднені матеріали мають важливе значення в умовах гібридної війни з Росією та тимчасової закритості Кримських архівів. Зокрема, про ініційовані з Москви масштабні репресії, які відбувалися комуністичним тоталітарним режимом на Кримському півострові, – йдеться у повідомленні.

Перелік розсекречених документів:

акти про виконання смертних вироків органів ВНК-ОГПУ за 1920-1922 та 1928-1934 роки та судових органів на території Криму за 1920-1941 роки.

протоколи засідань Кримських колегій Всеросійської надзвичайної комісії та президії Державного політичного управління у містах Сімферополь, Севастополь та Феодосія за 1921-1922 роки.

частина протоколів засідань трійки УНКВС Кримської АРСР за 1937 рік.

Депортація кримських татар

Найбільшим злочином радянської влади в Криму вважається депортація кримських татар у травні 1944 року.

Людям дозволяли забирати лише частину своїх речей, похапцем відвозили на залізничні станції та закривали у товарних вагонах, які в нелюдських умовах переправляли їх до віддалених радянських республік.

Лише за офіційними даними, з Кримського півострова було примусово вивезено понад 191 тис. татар. За три дні депортації та у наступні півтора роки загинуло 46,2% населення, майже кожен другий татарин.

18 травня в Україні відзначають День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.