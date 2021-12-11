СБУ розсекретила документи про репресії СРСР у Криму

10 грудня Служба безпеки України розсекретила документи радянської епохи, що підтверджують факт репресій на Кримському півострові.
Відцифровані копії документів 1920-1941 років можна побачити на сайті Галузевого державного архіву СБУ.
– Оприлюднені матеріали мають важливе значення в умовах гібридної війни з Росією та тимчасової закритості Кримських архівів. Зокрема, про ініційовані з Москви масштабні репресії, які відбувалися комуністичним тоталітарним режимом на Кримському півострові, – йдеться у повідомленні.
Перелік розсекречених документів:
- акти про виконання смертних вироків органів ВНК-ОГПУ за 1920-1922 та 1928-1934 роки та судових органів на території Криму за 1920-1941 роки.
- протоколи засідань Кримських колегій Всеросійської надзвичайної комісії та президії Державного політичного управління у містах Сімферополь, Севастополь та Феодосія за 1921-1922 роки.
- частина протоколів засідань трійки УНКВС Кримської АРСР за 1937 рік.
Депортація кримських татар
Найбільшим злочином радянської влади в Криму вважається депортація кримських татар у травні 1944 року.
Людям дозволяли забирати лише частину своїх речей, похапцем відвозили на залізничні станції та закривали у товарних вагонах, які в нелюдських умовах переправляли їх до віддалених радянських республік.
Лише за офіційними даними, з Кримського півострова було примусово вивезено понад 191 тис. татар. За три дні депортації та у наступні півтора роки загинуло 46,2% населення, майже кожен другий татарин.
18 травня в Україні відзначають День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.