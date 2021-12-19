Цинизм РФ на Донбассе. Резников назвал число погибших украинских воинов от пуль снайперов

От вражеского снайперского огня на Донбассе в 2021 году погибли 43 украинских военных.

Об этом на брифинге 18 декабря заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

– В январе россияне нарушили режим тишины и начали коварно использовать снайперский огонь, убивая наших военных. В чем здесь цинизм? Потому что когда производит выстрел снайпер, его не слышит и не видит мониторинговая миссия — СММ ОБСЕ, — отметил Алексей Резников.

Он также добавил, что единственное действенное оружие против сепаратистских снайперов — это артиллерия, гранатометы и минометы.

— Но вот тут бы СММ ОБСЕ, конечно, зафиксировало бы публичное нарушение со стороны украинских Вооруженных Сил, и россияне бы в каждом своем телевизоре кричали, что именно Украина нарушает Минские соглашения, нарушает режим тишины, — заметил министр.

Кроме этого, не менее коварной со стороны террористов является тактика использования дронов. По словам Алексея Резникова, они используют беспилотники, перелетают через линию разграничения и сбрасывают гранаты.

В результате таких действий жертвами чаще всего становятся не только военные, но и мирное население.

Брифинг министров обороны Украины и Дании

18 декабря состоялась встреча главы Минобороны Украины Алексея Резникова с министром обороны Дании госпожой Трине Брамсен.

На встрече с международным коллегой наш министр оценил шансы вторжения России в глубь территории Украины и эскалации военного конфликта.

Алексей Резников отметил, что оценка украинской разведки абсолютно совпадает с данными разведок США, Великобритании и стран ЕС.

В то же время он напомнил, что завершение конфликта с РФ возможно только политико-дипломатическим путем.