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Факты / Украина / Общество

Цинизм РФ на Донбассе. Резников назвал число погибших украинских воинов от пуль снайперов

Наташа Тарчевська редактор ленты
Цинизм РФ на Донбассе. Резников назвал число погибших украинских воинов от пуль снайперов

От вражеского снайперского огня на Донбассе в 2021 году погибли 43 украинских военных.

Об этом на брифинге 18 декабря заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

– В январе россияне нарушили режим тишины и начали коварно использовать снайперский огонь, убивая наших военных. В чем здесь цинизм? Потому что когда производит выстрел снайпер, его не слышит и не видит мониторинговая миссия — СММ ОБСЕ, — отметил Алексей Резников.

Он также добавил, что единственное действенное оружие против сепаратистских снайперов — это артиллерия, гранатометы и минометы.

— Но вот тут бы СММ ОБСЕ, конечно, зафиксировало бы публичное нарушение со стороны украинских Вооруженных Сил, и россияне бы в каждом своем телевизоре кричали, что именно Украина нарушает Минские соглашения, нарушает режим тишины, — заметил министр.

Кроме этого, не менее коварной со стороны террористов является тактика использования дронов. По словам Алексея Резникова, они используют беспилотники, перелетают через линию разграничения и сбрасывают гранаты.

В результате таких действий жертвами чаще всего становятся не только военные, но и мирное население.

Брифинг министров обороны Украины и Дании

18 декабря состоялась встреча главы Минобороны Украины Алексея Резникова с министром обороны Дании госпожой Трине Брамсен.

На встрече с международным коллегой наш министр оценил шансы вторжения России в глубь территории Украины и эскалации военного конфликта.

Алексей Резников отметил, что оценка украинской разведки абсолютно совпадает с данными разведок США, Великобритании и стран ЕС.

В то же время он напомнил, что завершение конфликта с РФ возможно только политико-дипломатическим путем.

Источник: Минобороны

Фото: Минобороны

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