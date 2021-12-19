Цинізм РФ на Донбасі. Резніков назвав число загиблих українських воїнів від куль снайперів

Від ворожого снайперського вогню на Донбасі у 2021 році загинуло 43 українських військових.

Про це під час брифінгу 18 грудня заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

– У січні росіяни порушили режим тиші і почали підступно використовувати снайперський вогонь, вбиваючи наших військових. У чому тут цинізм? Тому що коли робить постріл снайпер, його не чує й не бачить моніторингова місія — СММ ОБСЄ, — наголосив Олексій Резніков.

Він також додав, що єдиною дієвою зброєю проти сепаратистських снайперів є артилерія, гранатомети і міномети.

– Але от тут би СММ ОБСЄ, звісно б, зафіксувало порушення публічне з боку українських Збройних Сил, і росіяни би в кожному своєму телевізорі кричали б, що саме Україна порушує Мінські угоди, порушує режим тиші, – зауважив міністр.

Окрім цього, не менш підступною з боку терористів є тактика використання дронів. За словами Олексія Резнікова, вони використовують безпілотники, перелітають через лінію розмежування і скидають гранати.

Внаслідок таких дій жертвами найчастіше стають не лише військові, а й мирне населення.

Брифінг міністрів оборони України і Данії

18 грудня відбулася зустріч голови Міноборони України Олексія Резнікова із міністром оборони Данії пані Тріне Брамсен.

На зустрічі з міжнародним колегою наш міністр оцінив шанси вторгнення Росії вглиб території України та ескалації військового конфлікту.

Олексій Резніков зауважив, що оцінка української розвідки абсолютно збігається з даними розвідок США, Великої Британії та країн ЄС.

Водночас він нагадав, що завершення конфлікту з РФ можливе лише політико-дипломатичним шляхом.