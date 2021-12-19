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Цинізм РФ на Донбасі. Резніков назвав число загиблих українських воїнів від куль снайперів

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Цинізм РФ на Донбасі. Резніков назвав число загиблих українських воїнів від куль снайперів

Від ворожого снайперського вогню на Донбасі у 2021 році загинуло 43 українських військових.

Про це під час брифінгу 18 грудня заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

– У січні росіяни порушили режим тиші і почали підступно використовувати снайперський вогонь, вбиваючи наших військових. У чому тут цинізм? Тому що коли робить постріл снайпер, його не чує й не бачить моніторингова місія — СММ ОБСЄ, — наголосив Олексій Резніков.

Він також додав, що єдиною дієвою зброєю проти сепаратистських снайперів є артилерія, гранатомети і міномети.

– Але от тут би СММ ОБСЄ, звісно б, зафіксувало порушення публічне з боку українських Збройних Сил, і росіяни би в кожному своєму телевізорі кричали б, що саме Україна порушує Мінські угоди, порушує режим тиші, – зауважив міністр.

Окрім цього, не менш підступною з боку терористів є тактика використання дронів. За словами Олексія Резнікова, вони використовують безпілотники, перелітають через лінію розмежування і скидають гранати.

Внаслідок таких дій жертвами найчастіше стають не лише військові, а й мирне населення.

Брифінг міністрів оборони України і Данії

18 грудня відбулася зустріч голови Міноборони України Олексія Резнікова із міністром оборони Данії пані Тріне Брамсен.

На зустрічі з міжнародним колегою наш міністр оцінив шанси вторгнення Росії вглиб території України та ескалації військового конфлікту.

Олексій Резніков зауважив, що оцінка української розвідки абсолютно збігається з даними розвідок США, Великої Британії та країн ЄС.

Водночас він нагадав, що завершення конфлікту з РФ можливе лише політико-дипломатичним шляхом.

Джерело: Міноборони

Фото: Міноборони

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