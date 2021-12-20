Новый год без насилия: звезды приняли участие в социальном проекте #НеЗдається

StarLight Media и Институт когнитивного моделирования (ИКМ) при поддержке Общества Красного Креста Украины запустили кампанию по противодействию домашнему насилию — #НеЗдається.

Звезды медиагруппы присоединились к проекту, который в предновогодний период озвучивает важное желание оставить проблему насилия в прошлом.

Приблизительно два миллиона человек в Украине страдают от домашнего насилия. Системная проблема ежегодно набирает новые масштабы в период новогодних праздников — именно на эти дни приходится рекордное количество обращений от пострадавших.

Кампания #НеЗдається объединила 10 роликов, в которых ведущие читают реальные истории пострадавших от домашнего насилия, призывают начать новый год с новой, светлой страницы и обратиться за помощью.

Истории были размещены людьми на анонимной платформе Мені здається, что почти год назад основал ИКМ в рамках кампании по борьбе с домашним насилием. Амбасадором проекта является телеведущая и Почетный Посол Фонда ООН в области народонаселения Маша Ефросинина. Она же стала и частью диджитал-кампании #НеЗдається.

— Новогодние праздники – это момент мечтаний, загадки желаний и надежд на положительные изменения. Самое время для миллионов украинцев начать светлую страницу жизни без насилия. За девять месяцев работы нашей платформы Мені здається поступило почти 500 анонимных историй. Длинных, откровенных, очень сложных, от которых иногда мороз по коже. Мы с другими участниками спецпроекта зачитали всего несколько из них. Поддержать потерпевших, показать, что они не одни в своей проблеме, напомнить, куда они могут обратиться за помощью — именно такую ​​цель мы ставили перед собой в этой кампании, — говорит Маша Ефросинина.

Лицами и важными голосами кампании стали ведущие Starlight Media: Надежда Матвеева, Наталья Ежова, Павел Костицын, Сергей Костыра, Юлия Зорий, Марина Боржемская, Яна Брензей и журналист и блогер Рамина Эсхакзай.

За почти год работы просветительской кампании Мені здається, был запущен анонимный дневник It seems, сервис бесплатной психологической помощи на платформе Расскажи мне, вайбер-канал Stop Abuse Ukraine и распространены информационные плакаты в Украине.

Сотрудничество со StarLight Media – еще один важный шаг в рамках кампании, рассказывает основатель ИКМ Виктор Березенко.

— Мы видим заметные результаты системной работы – потерпевшие стали меньше бояться и начинают больше обращаться за помощью. Это трудный путь, но он был бы еще труднее, если бы не надежные партнеры и неравнодушие инфлюэнсеров. Большое уважение к звездам, направляющим свою популярность на привлечение внимания общества к болезненной проблеме. Этим видеопроектом мы хотим достучаться до пострадавших и помочь им сдвинуться с места решения этой проблемы, пролистать эту страницу и в новом году действительно начать новую жизнь, — подчеркивает основатель ИКМ.

Съемки прошли в последний день мировой акции 16 дней активизма против гендерного насилия, в Международный день прав человека (10 декабря). Это символическое проявление ключевого мнения – противодействие домашнему насилию требует системной работы и регулярного привлечения всех неравнодушных сторон.

— Мы должны изменить отношение к фактам и истории о умалчивании домашнего насилия. Проблема, которая вредит миллионам людей, касается каждого. Спасибо всем, кто решается рассказать о собственном опыте и тем, кто использует свой голос в поддержку пострадавших. Как медиагруппа, мы продолжим инвестировать свои информационные ресурсы в изменение культуры — партнерских отношений, уважения прав человека и нулевой толерантности к насилию. Мы рады объединению усилий с партнерами в кампании #Не здається и надеемся, что благодаря ей мечта о свободной от насилия жизни осуществится для многих людей, — заявил СЕО Starlight Media Александр Богуцкий.

Генеральный директор Национального комитета Общества Красного Креста Украины Максим Доценко отметил, что проблема домашнего насилия особенно обострилась в период пандемии Covid-19.

— О домашнем насилии редко говорят пострадавшие и боятся обращаться за помощью. Именно поэтому Красный Крест Украины продолжает поддерживать Всеукраинскую кампанию. Все ролики будут опубликованы в течение двух недель в канун праздника Нового года на ресурсах медиагруппы Starlight Media.

Если вы страдаете от домашнего насилия и нуждаетесь в помощи

tellme.com.ua — онлайн-платформа, где можно получить три бесплатные консультации психолога.

iteemss.com.ua – онлайн-платформа, где можно анонимно рассказать свою историю насилия.

102 — Национальная полиция Украины.

15 47 – бесплатная круглосуточная горячая линия для жертв домашнего насилия.

116 123 (с мобильного) и 0 800 500 335 (из стационарного) – бесплатная национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия, Ла Страда-Украина.

116 111 (с мобильного) и 0 800 500 225 (со стационарного) – национальная детская горячая линия, Ла Страда-Украина.

0 800 213 103 — круглосуточная горячая линия бесплатной правовой помощи.