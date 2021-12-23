В 2022 году в Украине стартует программа по утеплению многоквартирных домов — Шмыгаль

В 2022 году в Украине стартует масштабная программа по утеплению многоквартирных домов. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, цель этой программы — сокращение потери тепла и потребления газа, что поможет снизить суммы в платежках украинцев.

Денис Шмыгаль отметил, что сегодня правительство утвердило законопроект, который позволяет системно и оперативно развивать программу энергомодернизации в Украине.

Документ предусматривает упрощение порядка создания ОСМД (объединения совладельцев многоквартирного дома) и сокращение количества процедур и времени, необходимых для начала проекта по термомодернизации жилых домов.

1 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал, что в 2022 году начнется Большая термомодернизация. По его словам, она позволит застраховаться от дальнейшего роста цен на энергоресурсы и получить настоящую энергетическую независимость.

Президент объяснил, что в 2022 году планируют утеплить тысячи многоэтажных домов, школ, детских садов, больниц.

Также Владимир Зеленский анонсировал неслыханные ранее инвестиции в модернизацию отечественных многоэтажек. За последующие три года в них могут вложить целых 100 млрд грн.

Снизит ли большая термомодернизация цифры в платежках – читайте в нашем материале.