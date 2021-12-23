У 2022 році в Україні стартує програма з утеплення багатоквартирних будинків – Шмигаль

У 2022 році в Україні стартує масштабна програма з утеплення багатоквартирних будинків. Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, метою цієї програми є скорочення втрати тепла й споживання газу, що допоможе знизити суми в платіжках українців.

Денис Шмигаль зазначив, що сьогодні уряд затвердив законопроект, який дозволить системно та оперативно розвивати програму енергомодернізації в Україні.

Документ передбачає спрощення порядку створення ОСББ (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) та скорочення кількості процедур та часу, необхідних для початку проекту з термомодернізації житлових будинків.

1 грудня президент Володимир Зеленський анонсував, що у 2022 році розпочнеться Велика термомодернізація. За його словами, вона дасть можливість застрахуватися від подальшого зростання цін на енергоресурси і отримати справжню енергетичну незалежність.

Президент пояснив, що у 2022 році планують утеплити тисячі багатоповерхових будинків, шкіл, садочків, лікарень.

Також Володимир Зеленський анонсував нечувані донині інвестиції в модернізацію вітчизняних багатоповерхівок. За наступні три роки в них можуть вкласти цілих 100 млрд грн.

Чи знизить велика термомодернізація цифри у платіжках – читайте у нашому матеріалі.