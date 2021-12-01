В 2022 году в Украине стартует большая термомодернизация — Зеленский

В 2022 году начнется Большая термомодернизация, которая даст возможность застраховаться от дальнейшего роста цен на энергоресурсы и получить настоящую энергетическую независимость.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде.

— В 2022 году приступим к большой термомодернизации. Планируем утеплить тысячи многоэтажных домов, школ, детских садов, больниц. Это позволит нам застраховаться от дальнейшего роста цен на энергоресурсы и позволит впервые получить подлинную энергетическую независимость, — добавил глава государства.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский анонсировал неслыханные ранее инвестиции в модернизацию отечественных многоэтажек.

За последующие три года в них могут вложить целых 100 млрд грн. Все – чтобы наконец повысить уровень энергоэффективности наших домов и вдвое снизить потребление энергоресурсов.

Стартовать реформа вроде бы должна уже со следующего года, однако ее деталей пока известно немного. Снизит ли большая термомодернизация цифры в платежках – читайте в нашем материале.