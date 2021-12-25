По словам президента Украины Владимира Зеленского, Рождество Христово – это символ лучших человеческих качеств – любви, доброты и милосердия.

— На днях миллионы людей в Украине и на планете Земля отмечают Рождество Христово! Символ лучших человеческих качеств – любви, доброты и милосердия. Пусть они объединяют каждую нашу семью и нашу одну большую семью – Украину! – отметил президент.

Он напомнил, что в эти дни следует забывать обо всем плохом, прощать друг другу обиды и верить в лучшее будущее.

— Будем искренними в наших стремлениях не только раз в год, и тогда это обязательно наступит. Давайте это невероятное чувство единения, которое царит в наших семьях и наших сердцах, беречь каждый день, — призвал Зеленский.

А еще президент пожелал всем украинцам здоровья, мира и счастливого Рождества.

Напомним, что сегодня христиане празднуют Рождество по Григорианскому календарю. Рождество 25 декабря отмечают католические, протестантские церкви, а также большинство поместных православных церквей.

Ранее Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в стихах с католическим Рождеством.