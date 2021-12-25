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Символ найкращих людських чеснот: Зеленський привітав українців із Різдвом

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Символ найкращих людських чеснот: Зеленський привітав українців із Різдвом

За словами президента України Володимира Зеленського, Різдво Христове – це символ найкращих людських чеснот – любові, доброти та милосердя.

– Цими днями мільйони людей в Україні та на планеті Земля відзначають Різдво Христове! Символ найкращих людських чеснот – любові, доброти та милосердя. Нехай вони об’єднують кожну нашу родину й нашу одну велику сім’ю – Україну! – зазначив президент.

Він нагадав, що в ці дні варто забувати про все погане, пробачати одне одному образи та вірити у краще майбутнє.

– Будьмо щирими в наших прагненнях не лише раз на рік і тоді це обов’язково настане. Давайте це неймовірне відчуття єднання, яке панує у наших родинах і в наших серцях, берегти щодня, – закликав Зеленський.

А ще президент побажав усім українцям здоров’я, миру та щасливого Різдва.

Нагадаємо, що сьогодні християни святкують Різдво Христове за Григоріанським календарем. Різдво 25 грудня святкують католицькі, протестантські церкви, а також більшість помісних православних церков.

Раніше Факти ICTV підготували найкращі привітання у віршах з католицьким Різдвом.

Джерело: Офіс президента

Фото: Pixabay

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